Ansia per Charlene di Monaco, la principessa ha avuto un collasso: "Ricoverata sotto falso nome"

03 settembre 2021 a

a

a

Ore drammatiche per Charlene di Monaco. La principessa moglie di Alberto II avrebbe avuto un collasso ed è stata ricoverata in ospedale in Sudafrica, dove soggiorna da mesi dopo una serie di interventi a orecchie, naso e gola per una grave infezione. A dare la notizia è la Bild che riporta le parole della cognata Chantell Wittstock.

Battaglia giudiziaria per l'eredità: Alberto di Monaco e la guerra con l'insegnante di yoga

Lex campionessa di nuoto 43enne si troverebbe al Netcare Alberlito Hospital di Ballito, nella costa est del Sud Africa nella città di Durban dove sarebbe stata ricoverata con un falso nome. Inoltre sarebbero state rafforzate le norme di sicurezza attorno all'ospedale. Secondo quanto riporta il giornale tedesco le condizioni di Charlene sarebbero stabili.

Charlene di Monaco, il messaggio nascosto nelle foto per evitare la crisi

Le condizioni di salute della principessa avevano destato preoccupazione e non pochi sospetti sulla stabilità della relazione con Alberto. Il suo rientro a Monte Carlo dopo tre interventi alla testa era previsto per ottobre anche se il principe aveva detto a People: "È pronta per ritornare. Sono abbastanza certo che riusciremo ad anticipare il suo rientro, lei è anche pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave", aveva scherzato.

Alberto e Charlene in Sudafrica, cosa mostrano le foto a sorpresa

La stampa francese e non solo da mesi parla di un divorzio imminente e una grave crisi matrimoniale tra i due che le condizioni di salute della Wittstock avrebbero contribuito ad aggravare. La principessa era volata nel suo Paese natale a marzi per un'occasione pubblica, il funerale del capo degli Zulu, e poi non aveva più fatto ritorno per la patologia a orecchie, naso e gole che l'aveva colta. Nel frattempo Alberto e i due figli gemelli della coppia sono andati in visita da lei saltuariamente in Sudafrica, l'ultima qualche settimana fa, e le foto diffuse dell'incontro testimoniavano la sofferenza visibili sul volto della principessa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.