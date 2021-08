Afghanistan, nuova esplosione a Kabul: "Un razzo". Morti e feriti

29 agosto 2021 a

È di almeno due morti e tre feriti a Kabul il bilancio della nuova esplosione avvenuta nella zona dell'aeroporto, dove un razzo ha colpito una casa. Lo riporta l'agenzia di stampa afghana Asvaka, prescisando che secondo testimoni, tra le vittime ci sono anche bambini e donne. Secondo le prime informazioni riferite una fonte delle sicurezza del deposto governo afghano all'Afp, l'esplosione sarebbe stata causata da un razzo che avrebbe colpito una casa vicino l'aeroporto.

Gli Stati Uniti avevano avvertito i concittadini di una "minaccia specifica e credibile vicino all'aeroporto" e per questo gli era stato chiesto di non recarsi allo scalo della capitale afgana mentre i talebani hanno annunciato che assumeranno il "pieno controllo" dell'aeroporto di Kabul quando tutti i militari e civili Usa se ne saranno andati. "Stiamo aspettando il cenno finale dagli americani per prendere il pieno controllo" dello scalo, ha detto oggi all'agenzia Reuters una fonte ufficiale dei talebani. Abbiamo, ha sottolineato, una squadra di "tecnici e ingegneri altamente qualificati" per gestire l'aeroporto di Kabul.

Watch: The latest blast heard in Kabul was a rocket that "initial information shows hit a house,” AFP reports, citing a security official. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/hgTmlNIsOd — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021

