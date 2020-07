La terribile vendetta della ragazzina afghana. Così fa strage di #talebani

22 luglio 2020 a

La tremenda vendetta Qamar Gul, una ragazza afghana di soli 16 anni, è scattata dopo che, il 17 luglio, un gruppo di talebani hanno fatto irruzione in casa sua massacrando i genitori, accusati di criticare il governo. Ma lei ha imbracciato il kalashnikov e ha sparato contro i miliziani uccidendone due e ferendone diversi. Una vendetta che ha fatto diventare Qaman un'eroina della resistenza afghana.

Tutto è accaduto in un remoto villaggio nel cuore del paese, Ghor. I talebani sono arrivati nella sua casa, hanno portato fuori suo padre e sua madre fuori e li hanno giustiziati a sangue freddo. Hanno però risparmiato la giovane, che ai loro occhi non era una minaccia, e il fratellino più piccolo. La ragazza ha così preso il fucile automatico del padre e ha fatto fuoco. Alla successiva rappresaglia dei tagliagole tutto villaggio si è schierato a difesa di Qaman e del fratelllo respingendo l'attacco. Ora sono in un luogo sicuro e il presidente dell'Afghanistan Ashraf Ghani li ha invitati ufficialmente a palazzo per un riconoscimento ufficiale.