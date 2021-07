Charlene di Monaco, "non può tornare più a casa". La verità su matrimonio e figli

Giada Oricchio 16 luglio 2021 a

Charlène di Monaco, ma non a Monaco. La moglie del principe Alberto non tornerà a Monte Carlo nonostante i messaggi d’amore (via social). Christa Mayrhofer-Dukor, cugina della compianta Grace Kelly, è in ottimi rapporti con il nipote Alberto ed ha rilasciato un’intervista a Torsten J. Schuster/Story/RvB pubblicato dal settimanale “Oggi”.

La donna ha ammesso che le voci di una crisi tra i coniugi non sono così infondate: “Poco tempo fa, al telefono con Alberto, ho cercato di chiedere notizie al riguardo, ma la sua reazione e stata un po’ evasiva. Lui era diverso dalle nostre solite telefonate. Ha sorvolato su questo argomento, notavo che non voleva parlarne, rispondeva a monosillabi, quasi a dire: no, no, e tutto a posto. Ma come può essere tutto a posto se la principessa si trova da marzo senza i figli in Sudafrica? La verità e che lei non si sentiva assolutamente bene a Monaco, nel ruolo di principessa. Aveva nostalgia della sua patria: li c’e un altro ambiente rispetto a Montecarlo, li ha i suoi amici. A Monaco si sente sola, mentre la vita in Sudafrica è più piacevole per lei. E poi i suoi gemelli hanno 6 anni: non li deve più allattare e per questo motivo pensa di potersi anche assentare”.

Charlène si trova in Sudafrica, patria d’origine, da marzo, da quando ha abbracciato la causa della salvaguardia dei rinoceronti in via di estinzione, una delle opere meritorie della sua Fondazione, ma ha contratto una grave infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a due interventi chirurgici alla testa che le hanno impedito di tornare a Monaco e a una convalescenza a tempo indeterminato. Secondo Christa Mayrhofer-Dukor, però, Sua Altezza Serenissima “se la passa bene, in Sudafrica. E va spesso a nuotare. Io la vedo cosi: Alberto e Charlène hanno difficoltà nel loro rapporto. Per questo motivo e scappata. Vuole vedere come si sviluppa la situazione. Potrebbe semplicemente aspettare che Alberto si trovi un’altra oppure tornare, se questo non dovesse accadere”.

Sembra che ci sia stata una grande discussione tra marito e moglie a inizio anno e che lei sia partita sull’onda della rabbia. Ma la vera bomba riguarda i gemelli Jacques e Gabriella: “Chissà se tornerà mai... In fondo Charlène ha esaurito il suo compito principale, ovvero dare un erede al trono. Adesso non serve più. E cosa c’e di male se i figli stanno bene e non sentono la mancanza della madre? Questo lo so: ai figli la madre manca poco. (…) Hanno delle governanti molto carine che per loro sono come “mamme”. Credo che raccontino ai bambini una storia credibile per spiegare la lunga assenza della madre. Il padre è presente ed è molto amorevole con loro. Da quello che ho potuto capire, Alberto non è felice con Charlene. La mia speranza però e che riescano a risolvere i loro problemi” ha concluso la zia del Principe. Sull’altro piatto della bilancia di una storia avvolta nel mistero ci sono le dichiarazioni ufficiali e i video social pieni di amore e riconoscenza di Charlène Wittstock al marito per il decimo anniversario di matrimonio il 1° luglio scorso. Ricorrenza che non hanno potuto festeggiare insieme a causa della lontananza.

