Pfizer e Moderna durano poco, in America terza dose di vaccino per over 65 e immunodepressi

24 luglio 2021 a

Coprono ma non a lungo. I primi studi sull'efficacia dei vaccini su larga scala sembrano confermare che ci sarà bisogno di un richiamo a breve termine anche per chi ha completato il ciclo vaccinale. E gli Stati Uniti si stanno attrezzando in tal senso.

Una terza dose di vaccino per le persone sopra i 65 anni o con il sistema immunitario compromesso: è l’orientamento sempre più concreto dei vertici sanitari dell’amministrazione Biden. Lo riporta il New York Times.

La decisione sembra legata a un dato: i vaccini Pfizer e Moderna risulterebbero meno efficaci dopo sei mesi.

