Green pass, anche in Francia scendono in piazza

Il Green Pass scatena proteste in Italia e non solo. Manifestanti sono scesi in piazza in tutta la Francia per protestare contro le nuove disposizioni anti-Covid e in particolare l’imposizione del Green Pass per accedere a luoghi e servizi pubblici e la vaccinazione obbligatoria per alcune categorie. Scontri e tensioni si sono registrate a Parigi e a Lille, dove i dimostranti hanno lanciato oggetti contro la polizia che ha risposto con lacrimogeni. Migliaia di persone hanno sfilato anche a Marsiglia, Strasburgo e Montpellier al grido di «libertà, libertà».

La stragrande maggioranza dei francesi (76%) approva la decisione del presidente Emmanuel Macron di rendere obbligatorio la vaccinazione per alcune categorie come gli operatori sanitari e l’imposizione del Green Pass (immunizzazione o tampone negativo) per accedere a ristoranti, cinema, musei e altri luoghi simili.

