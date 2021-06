È nata Lilibet Diana, la figlia di Harry e Meghan col nome omaggio alla regina

Giada Oricchio 06 giugno 2021 a

È nata la figlia del principe Harry e di Meghan Markle: doppio nome e doppio omaggio alle due donne più importanti della vita del Duca di Sussex. La sorellina di Archie si chiama Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor.

L'annuncio è arrivato a sorpresa, ma ancor più sorprendente è stato scoprire che la bambina è venuta alla luce venerdì intorno alle 11.40 del mattino. "È con grande gioia che il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex, accolgono nel mondo la loro figlia, Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor. Sia la madre che la nascitura sono sane e stanno bene. Oggi sono tornate a casa" si legge nella nota diffusa oggi dall'ufficio stampa dei Duchi.

Harry e Meghan hanno ringraziato i medici e il personale del Santa Barbara Cottage Hospital di Santa Barbara, in California smentendo le indiscrezioni che prevedevano un parto nella villa di Montecito. Sempre nel comunicato è specificato (come se ce ne fosse bisogno) il motivo della scelta del nome: “Lili prende il nome dalla sua bisnonna, Sua Maestà la Regina, il cui soprannome di famiglia è appunto Lilibet. Il secondo nome, Diana, è stato scelto per onorare l'amata nonna defunta, la Principessa del Galles".

Dunque, la coppia reale non ha sorpreso i bookmaker che quotavano bassi entrambi i nomi. Harry, 36 anni, ha così seguito l'esempio del fratello maggiore, il principe William, che sei anni fa chiamò la figlia Charlotte Elizabeth Diana Mountbatten-Windsor. Dunque, quando Meghan, 39 anni, a febbraio rivelò di essere incinta, era già al quinto mese di gravidanza. I Duchi di Sussex, durante l'intervista a Oprah Winfrey del 7 marzo scorso, hanno dichiarato di non volere altri figli.

