Meghan Markle, "a rischio dopo la lite". Libro e titoli nobiliari, gli ultimi guai della duchessa

Giada Oricchio 05 giugno 2021 a

a

a

Se fosse la trama di una fiction, non ci crederemmo: i guai per il principe Harry e Meghan Markle, duchi di Sussex, non finiscono mai. Il libro per bambini, curato da Meghan Markle, potrebbe essere penalizzato per una lite tra editori. Dopo le accuse di razzismo e abbandono rivolte alla Royal Family, dopo l'intruso che ha tentato di violare la privacy dei Duchi, dopo le ossa di un uomo morto ritrovate nei pressi della magione di Montecito, ecco un nuovo ostacolo per Meghan Markle. Il lancio del libro illustrato "The Bench" potrebbe subire un rinvio e arrivare in libreria con meno copie rispetto ad altre opere letterarie a causa di una lite tra il suo editore e il più grande libraio britannico.

Harry e Meghan, macabra scoperta vicino al giardino di casa. Duchi sconvolti

Il tomo per bambini della duchessa del Sussex, The Bench, uscirà martedì e avrebbe dovuto arrivare con una fanfara e una pubblicità quasi regali, ma un conflitto tra l'editore Penguin Random House e Waterstones, il più grande libraio del Regno Unito, potrebbe relegarlo in aree meno visibili della libreria. PRH, infatti, sostiene che la libreria non sia in grado di vendere molte copie e Waterstones ha risposto ubicando il libro in magazzino così da garantire le scorte. Un portavoce della catena ha dichiarato al Telegraph: "Non stiamo boicottando i titoli PRH, ma stiamo facendo del nostro meglio per assicurare che la disponibilità per i clienti rimanga buona nonostante i livelli complessivi di scorte inferiori. Lo facciamo generalmente dando ai loro titoli un posizionamento meno prominente all'interno delle nostre librerie. Waterstones sta attualmente operando con condizioni di credito ridotte da PRH, l'unico editore nel Regno Unito a porre limitazioni alla nostra capacità di operare".

La Society of Authors, il sindacato degli scrittori professionisti del Regno Unito, è preoccupata: "Qualunque siano i disaccordi contrattuali e di fornitura che queste aziende stanno vivendo, entrambe hanno la responsabilità di non lasciare che abbiano un impatto sugli autori e sui lettori che vogliono godersi il loro lavoro".

E non è l'unico grattacapo per l'ex attrice che dovrebbe diventare mamma per la seconda volta a fine giugno. Secondo il tabloid "Mirror", Meghan avrebbe detto a Harry di smettere di rivelare i fattacci della Royal Family ogni volta che parla perché teme di essere privata del titolo di Duchessa di Sussex. La Markle è ricoperta di proposte, ma sa che la maggior parte sono dovute al titolo nobiliare. Perdere un appellativo che odia tanto (a parole) sarebbe un danno irreparabile alle sue pubbliche relazioni.

Camilla disintegrata, report umiliante. E la colpa è di Kate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.