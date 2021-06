Meghan Markle, "quando partorisce la duchessa". La data e il nome, incredibile coincidenza

Giada Oricchio 06 giugno 2021 a

Meghan Markle, Duchessa di Sussex, potrebbe partorire il 10 giugno cioè il giorno del compleanno del Principe Filippo d’Inghilterra, scomparso il 9 aprile scorso a 99 anni. E i bookmaker scommettono sul nome.

Meghan sarebbe più vicina al parto di quanto si creda. Secondo alcune indiscrezioni la figlia potrebbe venire alla luce giovedì 10 giugno, stesso giorno in cui è nato il principe Filippo che se fosse vivo avrebbe festeggiato i 100 anni di vita. I Duchi di Sussex avevano annunciato la seconda gravidanza con un posto su Instagram e poco dopo avevano confermato che si trattava di una bambina nell’ormai famigerata intervista a Oprah Winfrey del 7 marzo, ma non hanno mai rivelato quando sarebbe nata la sorellina minore di Archie. L’idea che potesse nascere tra fine giugno e fine luglio era una speculazione dei mass media basata sulle poche foto esistenti di Meghan incinta.

In attesa del lieto evento è scattato il totonome: secondo “The Sun”, il nome più probabile è Diana, in onore della mamma di Harry, segue Lily ovvero il soprannome della Regina Elisabetta II e infine Philippa, omaggio al nonno Filippo, morto il 9 aprile scorso.

Tuttavia, per quanto suggestiva, l’idea di chiamarla Philippa o Pip è da escludere perché ricorda troppo Pippa, cioè il nome della sorella della futura Regina Kate Middleton, per la quale Meghan ha dimostrato di non provare grande simpatia. “Se la bambina nascesse per il compleanno di Philip sarebbe così speciale, sarebbe un bel modo per ricordare l’amato nonno” ha detto una fonte al giornale. Ma i bookmaker scommettono su Diana, abbastanza scontato e quotato 4-1, oppure su un nome a sorpresa come è stato per Archie che ora ha 2 anni.

A proposito di appellativi, è venuto fuori il nomignolo con cui il principe Carlo chiamava la nuora ed ex attrice. Lo ha rivelato la scrittrice Christine-Marie Liwag Dixon al “Daily Express”: “Sembra che il Principe Carlo avesse molto rispetto per la natura resiliente di Meghan tanto da darle il soprannome segreto ‘tungsteno’”. E’ un gran complimento perché il tungsteno è il metallo più duro e pesante esistente sul pianeta, resiste alle sollecitazioni, alle alte temperature e all’ossidazione, dunque è il riconoscimento della natura forte e inflessibile della Markle.

Ma anche la Duchessa di Sussex ha un tallone d’Achille: la prossima settimana uscirà “The Bench”, il suo primo libro per bambini, che ha dedicato al marito Harry: “All’uomo e al ragazzo che mi fa battere il cuore”.

