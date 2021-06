Harry e Meghan, "resti umani nel giardino". La macabra scoperta vicino alla villa a Montecito

Giada Oricchio 03 giugno 2021 a

a

a

Non c’è pace per il principe Harry e Meghan Markle: i Duchi di Sussex sono inseguiti dai fantasmi! E non si tratta solo di quelli del passato. Come è noto, il secondogenito di Carlo e Lady Diana ha detto addio alla fumosa Londra e si è trasferito con Meghan e pargoli sotto il sole della California. Nello specifico in una mega villa da 15 milioni di dollari con piscina e campo da tennis a Montecito, residenza delle star a 90 miglia di distanza da Los Angeles. Il sogno americano però è stato funestato da una scoperta: sono stati rinvenuti resti umani di circa 10.000 anni fa a pochi metri dall’abitazione del principe. A riferirlo è il sito americano “Page Six”: “Gli sceriffi di Santa Barbara hanno detto al Daily Mail che sono state trovate ossa molto vecchie durante la costruzione di una passeggiata panoramica su una strada vicina al complesso reale di Montecito da 15 milioni di dollari, hanno detto. I resti sembravano appartenere a un giovane adulto”.

I risultati preliminari di un antropologo forense intervenuto per assistere gli investigatori indicano che le ossa potrebbero provenire dal popolo Chumash che ha vissuto nell'area quasi 11.000 anni fa. Nel 1901 fu stabilita una riserva per i 5.000 indigeni Chumash. Dunque, la vita dei Duchi è piuttosto turbolenta: dentro le mura della loro magione ci pensano loro a non annoiarsi sparando ad alzo zero vero la Royal Family, fuori spuntano vecchi fantasmi e fanatici, come quello che ha tentato di intrufolarsi in casa per ben due volte a Natale costringendo la polizia a intervenire nove volte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.