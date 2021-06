Kate Middleton, Camilla disintegrata: la classifica che umilia la futura Regina

Giada Oricchio 03 giugno 2021 a

Camilla Parker Bowles: una vita nell’ombra. Kate Middleton, moglie del Principe William d’Inghilterra, fa l’asso pigliatutto e le ruba la scena a Corte e sui tabloid.

Se c’è una persone che può capire la voglia dell’ambiziosa Meghan Markle di non stare sempre un passo indietro a William e Kate, quella è Camilla Parker Bowles, seconda moglie di Carlo d’Inghilterra. Le impolverate cronache mondane ricordano che l’attuale Duchessa di Cornovaglia iniziò a frequentare il primogenito di Elisabetta per fare un dispetto all’allora fidanzato, un noto playboy della Gran Bretagna anni ’60. Come nelle migliori soap opera, lui la tradì con Anna, la sorella di Carlo, e lei gli rese la pariglia portandosi a letto l’erede al trono. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti: i due si sono innamorati e legati in modo così indissolubile che la perseverante Camilla, convitata di pietra al matrimonio dell’amato con Diana Spencer, è riuscita a farsi sposare dopo la prematura morte di Lady D.

Dati i trascorsi turbolenti, i sudditi britannici non l’hanno mai apprezzata in modo particolare nonostante sia considerata una donna intelligente, acuta e molto spiritosa. E nemmeno Kate l’avrebbe in particolare simpatia visto che 10 anni fa, al momento delle presentazioni in famiglia, la Duchessa di Cornovaglia diede un soprannome dispregiativo ai Middleton per intendere che si era abbassata a conoscere gente di rango inferiore in quanto commoners (“meet the fockers”).

Ebbene, dopo la morte del principe Filippo di Edimburgo, il 9 aprile scorso, la stella di Kate sta scintillando sempre più ed è entrata definitivamente nelle grazie della Regina per la dedizione alla monarchia e l’ammirevole lavoro che svolge nei patronati benefici. La Duchessa di Cambridge sta oscurando Camilla che pure non lesina attività sociali meritorie in nome della Royal Family - come mettere insieme un pacchetto di assistenza per le vittime di violenze sessuali - e si impegna nei 90 enti di assistenza che le sono stati affidati direttamente dalla regina Elisabetta nel 2016. Tuttavia, l’esperta reale Marlene Koenig ha detto all’Express che i mass media hanno occhi solo per William e Kate e il motivo risiede nella grande legge della natura: “Camilla non ottiene molto credito perché non è giovane. Il focus è sempre sui giovani. Tutti si dimenticano di cosa fanno i reali più anziani”.

A questo va aggiunto che il popolo britannico è giovane, non ha memoria degli antichi fasti e se proprio monarchia deve essere, almeno che sia rappresentativa cioè delle stessa età, moderna e meno costosa per essere in linea con le difficoltà di questi tempi. La prova è in un sondaggio di “YouGov”: Carlo è all’8° posto per gradimento, segue Camilla, mentre William e Kate sono rispettivamente al 2° e al 3° posto della classifica dominata da Sua Maestà Elisabetta II. Fuori dalla top ten i bizzosi e pettegoli Meghan e Harry.

