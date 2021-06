Lilibet Diana, ironia social su Harry e Meghan. E la Casa reale tace

Giada Oricchio 06 giugno 2021 a

È nata Lilibet "Lili" Diana e i Duchi di Sussex sono travolti dall'ironia dei social: "Parac**i". Silenzio da parte della Royal Family.

Il Principe Harry d'Inghilterra e la moglie Meghan Markle hanno annunciato al mondo la nascita della secondogenita con un comunicato del loro segretario: la bimba pesa 7 libbre e 11 once, circa tre chili e mezzo, sta bene, è nata all'ospedale di Santa Barbara ed è a casa insieme a mamma e papà. Il tutto rigorosamente senza foto. Ma Harry e Meghan non hanno perso occasione per distinguersi: la piccola è nata venerdì 4 giugno e hanno mantenuto il segreto finché non hanno lasciato l'ospedale per fare ritorno nella villa da 14 milioni di euro a Montecito. Poco dopo sul sito della loro fondazione benefica "Archewell", la coppia ha pubblicato un messaggio: "Il 4 giugno siamo stati benedetti con l’arrivo di nostra figlia, Lili. È oltre la nostra immaginazione e rimaniamo grati per l’amore e le preghiere che abbiamo avvertito dal mondo, grazie per la vostra gentilezza e per il vostro sostegno costante durante questo periodo molto speciale per la nostra famiglia". Se qualcuno vuole fare regali per il lieto evento, può sostenere le associazioni benefiche Girls Inc., Harvest Home, Camfed e Myna Mahila Foundation, che si occupano dei diritti delle donne e delle bambine.

Visto il ritardo nell'ufficialità è mezzo giubilo nel regno e chissà se la Royal Family era stata avvertita o lo ha appreso solo oggi: al momento sugli account ufficiali social non è apparso alcun messaggio di congratulazioni. Se sulla privacy, i Sussex hanno preso tutti in contropiede, sul nome della seconda figlia hanno peccato di originalità dando addirittura un colpo al cerchio e uno alla botte: Lilibet in onore di Sua Maestà Elisabetta (un paio di settimane fa Harry l'ha indirettamente accusata di aver educato Carlo in modo così rigido e anaffettivo da renderlo un cattivo padre, nda) e l'immancabile Diana, in ricordo della mamma.

Insomma, la neonata, ottava in linea di successione al trono, porta i nomi delle due donne più amate dalla monarchia britannica. Una scelta che ha sollevato l'ironia dei social in tutto il mondo: "Non ci posso credere! Che faccia tosta!", "Prima infangano la famiglia reale e poi danno il contentino", "Paura di perdere il titolo di Duchi eh?", "Parac**i", "Comunque, è come se un nipote di Stephanie Forrester avesse chiamato la figlia Stephanie Brooke", "Coerenti con la scelta di uscire dalla Royal Family", "Opportunisti, parac**i, si credono furbi, ma ottimo marketing!", "Cosa non si fa per la pagnotta", "Ok Diana, ma scegliere come primo nome il vezzeggiativo con cui viene chiamata la Regina dopo averne dette di ogni sulla famiglia reale mi sembra giusto un filo inopportuno. Ma proprio un filo eh", "Certo che "rubare" il vezzeggiativo che Filippo usava per Elisabetta dopo l'intervista rilasciata quando era moribondo è fuori luogo".

