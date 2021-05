Basta o sei fuori: Harry al passo d'addio per le turbe della Regina Elisabetta. L'inutile tentativo di pace

Giada Oricchio 31 maggio 2021 a

Si avvicina l’ultima spiaggia per Harry d’Inghilterra, il loquace e linguacciuto figlio del Principe Carlo: “Se continua con gli attacchi alla Royal Family, sarà tagliato fuori”. “A furia di tirare, la corda si spezza”: mai come in questo momento, il motto si addice al principe Harry e Meghan Markle, fuggiti a Los Angeles per crearsi una nuova vita, ma decisi a spremere la Royal Family fino all’ultimo gossip per fare cassa. Gli attacchi del Duca di Sussex verso i parenti, dal fratello William alla Regina Elisabetta II passando per il padre Carlo sono continui e sempre più particolareggiati con l’aggravante di aver specificato che la narrazione non è di parte o un pizzico romanzata, ma asciutta e il più possibile decorosa per non farli sfigurare troppo. Il futuro erede al trono, descritto come il “gran colpevole” del pessimo stato di salute mentale in cui Harry ha versato per anni, sarebbe al limite della sopportazione e pronto alla rottura definitiva.

Un insider ha detto al “Daily Mail”: “Carlo vorrebbe riconciliarsi con il figlio, ma Harry continua a bombardare i ponti di pace. Se fossero mosse nuove critiche personali a Sua Maestà, serrerà i ranghi e lo taglierà fuori. Ciò che Harry ha detto nelle interviste con Oprah Winfrey è stato visto come molto insensibile all’interno della famiglia”. Il comportamento del fratello minore di William ha turbato profondamente la Regina anche perché il nipote non ha tenuto conto né che Filippo fosse in fin di vita né della successiva morte. E’ andato avanti come un caterpillar ad alimentare la sofferenza della famiglia d’origine raccontando anche qualche bugia (l’ultima volta ha detto che era felice di poter andare in bici con il piccolo Archie perché lui non lo aveva mai fatto con il padre, ma è stato sbugiardato da numerose foto di repertorio, nda).

Ha dichiarato di aver consumato lo strappo con i Windsor per spezzare la catena di pena e dolore vissuta per anni, ma non fa altro che rinvangare il passato e rimestare nella complessità e fluidità dei rapporti familiari dove, in genere, tutti hanno un po’ ragione e ognuno ha un po’ torto. Harry è vittima e carnefice di un sistema che vuole spezzare solo per il tempo di un’intervista. Il lusso di Montecito, una meravigliosa famiglia e il silenzio dovrebbero essere la cura migliore per chiudere i conti con il passato. Purtroppo non arricchiscono il conto in banca quanto le miserie e i pettegolezzi di Palazzo.

