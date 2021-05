Eredità Filippo, "milioni anche a loro". Il gesto del principe che sorprende staff e regina Elisabetta

Giada Oricchio 30 maggio 2021 a

Ricco e generoso: il Principe Filippo d’Inghilterra ha lasciato soldi anche al suo staff. E’ stato svelato il testamento del Duca di Edimburgo, morto il 9 aprile scorso, e non sono mancate le sorprese: arrivato 75 anni fa alla corte di Re Giorgio con 30 sterline sul conto corrente, è andato via lasciando un’eredità di 30 milioni di sterline (pari a 42 milioni di dollari). Secondo quanto riporta “The Sun”, il principe consorte della Regina Elisabetta II ha pensato anche ai segretari che lo hanno assistito in tanti anni di “regno ombra” e con i quali era nato un rapporto di profonda stima e amicizia.

Dalle ultime volontà è emerso che gran parte dell’eredità va all’amata Lilibet cioè la regina Elisabetta e a seguire a figli e nipoti, Harry compreso. Poi ha previsto lasciti ingenti per il segretario privato, il brigadiere Archie Miller Bakewell, il paggio William Henderson e il cameriere Stephen Niedojadlo. Un atto di magnanimità che ha sorpreso molto gli insider: è inusuale per la Royal Family lasciare soldi ai collaboratori.

