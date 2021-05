Harry, le ultime rivelazioni su Meghan: "Ho provato vergogna". Il pentimento del principe

Giada Oricchio 29 maggio 2021 a

Un fiume in piena, una gola profonda. Non si fermano le rivelazioni di Harry d’Inghilterra sulla Royal Family e su quanto terribili siano stati gli anni trascorsi alla corte di Sua Maestà: “Si vergognano dei problemi di salute mentale e li nascondono”. Ma emerge un particolare poco regale: il figlio di Carlo e Diana aveva cominciato a sputtanare la famiglia ben prima della Megxit.

Durante un nuovo episodio della miniserie “The Me You Can't See” di Apple Tv+ sulla salute mentale, il principe Harry ha parlato candidamente del suicidio dicendo che, se un paio di anni fa non seppe come reagire alle idee suicide della moglie Meghan Markle, oggi ha gli strumenti giusti per supportare chi pensa di porre fine alla propria vita. Per Harry e Oprah Winfrey uno dei consigli migliori è far capire alla persona in difficoltà che “non è sola”, che c’è qualcuno che l’ascolta e vuole far parte di quelle ansie.

Il Duca di Sussex ha spiegato: “Ho provato vergogna per non essere stato in grado di aiutare Meghan che incinta di sei mesi mi diceva di volersi levare la vita. A causa del sistema e delle nostre responsabilità, la sera stessa della confessione, dovemmo uscire e presenziare a un evento di beneficenza alla Royal Albert Hall fingendo che tutto andasse bene. Quando sono entrato in terapia le cose sono cambiate, sapevo che se non lo avessi fatto avrei perso la donna della mia vita”.

Poi confrontandosi con l’attrice Glenn Close ha rifilato una nuova bordata ai parenti: “Da quello che ho imparato, come genitori, come fratelli, certamente c'è un elemento di imbarazzo e biasimo perché ci chiediamo ‘come abbiamo fatto a non vedere o a non capire il disagio? Come potevamo non saperlo? come abbiamo potuto non vederlo? E perché non ti sei sentito abbastanza a tuo agio da venire da me e condividerlo con me? Come hai fatto a non sentirti abbastanza a tuo agio da venire da me e condividerlo con me? Ho capito che anche i parenti si vergognano davanti ai problemi di salute mentale o alle persone che soffrono e sono incredibilmente bravi a nasconderli”.

Il principe Harry ha anche rivelato di aver stretto un legame con Zak Williams, il figlio dell'attore Robin Williams, affetto da una patologia degenerativa e morto suicida nel 2014. Ma dal nuovo episodio è emerso un dettaglio che fa poco onore a Harry: Oprah ha rivelato che hanno iniziato a collaborare e produrre la loro serie di documentari sulla salute mentale prima che il fratello minore di William e sua moglie, Meghan Markle, comunicassero la loro volontà di lasciare Buckingham Palace.

“Con te che sei il mio produttore esecutivo, abbiamo trascorso due anni insieme per realizzare questa serie” ha ammesso la Winfrey e il Duca di rimando: “Sì, ricordo molto bene la chiacchierata di tutto quel tempo fa” collocando di fatto i primi incontri al 2018 e l’avvio dei lavori nel 2019. Questo spiega come mai la celebre giornalista sia stata invitata al matrimonio reale quando nessuno credeva che conoscesse gli sposi e come mai abbia fatto promozione su Instagram alla linea di caffè vegani della Duchessa di Sussex.

Secondo gli esperti, il Principe Harry ha scavato un solco enorme con i Windsor, compresa l’amata nonna Elisabetta II criticata (trasversalmente) per come aveva educato il principe Carlo: “Mio padre mi ha fatto soffrire e mi ha causato pene, ma ho capito che lo faceva perché così era stato allevato”.

