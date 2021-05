Harry era irraggiungibile. Il retroscena sulla morte di Filippo è clamoroso

Giada Oricchio 31 maggio 2021 a

Harry d’Inghilterra non era raggiungibile mentre il principe Filippo moriva. Lo rivela TMZ. Secondo il sito americano, il 9 aprile scorso il secondogenito dell’erede al trono Carlo e Lady D stava dormendo mentre da Buckingham Palace lo cercavano con insistenza per comunicargli la scomparsa dell’amato nonno. Anche un diplomatico dell’ambasciata britannica a Washington avrebbe provato a contattare il principe ma senza riuscire a rintracciarlo. Così il funzionario si è rivolto al Dipartimento dello sceriffo di Santa Barbara chiedendo alla polizia locale di recarsi di persona nella villa da 14 milioni di dollari dei Duchi di Sussex a Montecito.

Alle 3 del mattino, due agenti hanno bussato alla porta di Harry e Meghan per comunicare la triste notizia prima che lo venissero a sapere dai mass media. Non è chiaro se i cellulari della coppia fossero spenti o avessero la suoneria abbassata. Una circostanza che dimostrerebbe un certo disinteresse di Harry verso il nonno poiché sapeva che era in fin di vita e aveva scelto di morire a casa.

Il 17 aprile, il Duca di Sussex, senza Meghan Markle rimasta a Los Angeles a causa dell’avanzato stato di gravidanza, ha presenziato ai funerali al Castello di Windsor salvo ripartire il giorno prima del compleanno della Regina Elisabetta II.

