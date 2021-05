Harry contro il principe Carlo, "mio padre non mi ha mai..." Ma le foto lo sbugiardano

Giada Oricchio 27 maggio 2021 a

a

a

“Mio padre non mi ha mai portato in bici. E’ uno dei motivi per cui ho lasciato la Royal Family”. Lo ha dichiarato il principe Harry d’Inghilterra durante la prima delle cinque puntate della miniserie “The Me You Can't See” su Apple TV+, quella girata con la conduttrice Oprah Winfrey per parlare di salute mentale. Peccato che non sarebbe vero. A svelare la bugia o a essere indulgenti, un “ricordo inesatto” è il sito americano “Page Six” che titola: “Harry deve dare alcune spiegazioni”.

Harry a raffica, la Regina è sconvolta. "Come lady Diana" tremenda profezia a Palazzo

Il Duca di Sussex, 36 anni, aveva detto che uno dei tanti vantaggi di vivere in California era quello di poter fare una passeggiata in bici con il piccolo Archie, un gesto semplice e normale che lui non aveva mai fatto con il freddo e scostante padre Carlo (“io non sono mai andato in bicicletta con lui”), ma una serie di foto lo smentisce clamorosamente. Non solo il principe Carlo lo ha portato dietro di sé in bicicletta, ma anche in carriola quando era più piccolo e ancora insieme al fratello William e alla amata madre Lady Diana. Sono tre le immagini recuperate da “Page Six”: in una foto del 1990, il piccolo Harry è seduto su un sedile attaccato alla parte posteriore della bicicletta del Duca di Cornovaglia, in un’altra istantanea in bianco e nero del 1988, il Principe di Galles guida una bicicletta mentre trascina Harry su un carretto dietro di lui nella tenuta in Scozia e in uno scatto del 1989 Carlo, Diana, William e Harry sono immortalati ognuno in sella alla propria bici pronti per una passeggiata.

Lo sfogo di Harry: "Bevevo e mi drogavo per non pensare alla morte di Diana"

Dunque il Duca di Sussex non sarebbe stato sincero proprio come la moglie Meghan Markle, 39 anni, che nell’intervista choc a Oprah Winfrey disse di non sapere nulla sulla Royal Family e di non averla mai “googlata”. Anche in questo caso è una bugia. Sul web, infatti, è rispuntata una foto del 2014 in cui l’ex attrice posa tenendo in mano la rivista U! la cui copertina era dedicata a Kate Middleton, già moglie di William d’Inghilterra. Ed è difficile pensare che la Markle non se ne sia accorta né abbia sfogliato il giornale visto che all’interno c’era un suo articolo. Inoltre, in quel periodo, l’ambiziosa Duchessa aveva un blog molto seguito “The Tig” (chiuso quando ha sposato Harry, nda) dove scrisse: “Le bambine sognano di essere principesse. Io, per esempio, ero incentrata su She-Ra, Princess of Power. Le donne adulte sembrano conservare questa fantasia d'infanzia. Basta guardare lo sfarzo e le circostanze che circondano il matrimonio reale e la principessa Kate”.

"Così ha ingannato la Regina". Harry e la serie tv, principe fuori controllo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.