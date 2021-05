Tutto previsto da anni: incredibile autogol del principe Harry e Meghan Markle. Il piano segreto per l'addio

28 maggio 2021 a

Il principe Harry e Meghan Markle avevano pianificato l’addio alla famiglia reale già da diversi anni. La rivelazione bomba è del duca di Sussex nel corso di un episodio bonus dello show televisivo Apple+ che porta avanti insieme ad Oprah Winfrey: Harry ha ammesso che lui e Oprah hanno iniziato a pianificare la serie bomba due anni fa, dimostrando che già prima della Megxit del gennaio 2020 c’era l’intenzione di abbandonare la famiglia reale del Regno Unito. In una breve introduzione, Oprah ha detto che lei e il suo 'collega produttore esecutivo' hanno lavorato per mettere in piedi la docu-serie a partire dal 2019: “È un progetto volevamo produrre già dopo che ci siamo incontrati per la prima volta. Abbiamo passato due anni a fare questa serie insieme”.

Non poteva poi mancare l’ennesimo attacco ai parenti. Rivolgendosi agli spettatori Harry ha ammesso di “aver imparato che in famiglia provano vergogna quando si confrontano con problemi di salute mentale e sono incredibilmente bravi a coprirli”. “Come genitori, come fratelli, c'è certamente - sottolinea Harry - un elemento di vergogna che avvertiamo, perché ci diciamo, 'Come abbiamo potuto non vederlo? Come abbiamo fatto a non saperlo? Come hai fatto a non sentirti abbastanza a tuo agio da venire da me e condividerlo con me?’ Ma sappiamo tutti che quando le persone soffrono e lottano, siamo tutti incredibilmente bravi a coprirli da quelli che sanno che li stiamo coprendo”.

Harry ha inoltre nuovamente raccontato i problemi dovuti alla morte della madre, la principessa Diana, e ha svelato di aver avuto una discussione a riguardo con il figlio di Robin Williams. Il fratello di William ha poi evidenziato che i problemi di salute mentale come la depressione sono direttamente collegati al cambiamento climatico. Sugli spiriti suicidi della moglie Meghan, che voleva togliersi la vita quando era incinta di sei mesi del piccolo Archie, Harry ha svelato che la migliore strategia è stata quella di dirle che non era sola e che se una persona vuole suicidarsi bisogna fargli capire che non è sola.

