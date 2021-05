Lady Diana, "ingannata". L'intervista sul matrimonio con Carlo dopo il raggiro: la Bbc si scusa

20 maggio 2021 a

Lady Diana fu ingannata dal giornalista Martin Bashir della BBC: è il giorno della vergogna per il celebre network. Sono stati pubblicati i dati dell’inchiesta interna, guidata dall’ex magistrato Lord Dyson e fortemente “consigliata” dal principe William, sui metodi usati da Martin Bashir per convincere la principessa Diana a rilasciare la famigerata intervista del 1995 in cui rivelò l’infedeltà di Carlo e ne mise in discussione la capacità di diventare Re. Ebbene, a distanza di 26 anni si scopre che il giornalista (già dimessosi per motivi di salute, nda) commissionò falsi estratti di conti correnti bancari, costruì a tavolino le ricevute in cui dimostrò che la tata di William e Harry aveva abortito un figlio di Carlo e utilizzò tutta una serie di "comportamenti ingannevoli” (la persuase che lo staff la spiava di nascosto, le guardie del corpo complottavano e che gli amici la tradivano) per far leva sulle fragilità della principessa triste.

La BBC ha fatto "scuse complete e incondizionate" alla luce del rapporto indipendente che ha scoperto che il "giornalista canaglia" Bashir ha agito in "grave violazione" delle linee guida dell’azienda. Non solo, l'ex direttore generale Lord Hall, oggi presidente della National Gallery (manterrà il suo ruolo?), è stato accusato di aver tentato di nascondere i trucchi sporchi di Bashir: “Ha sbagliato a concedergli il beneficio del dubbio”, mentre la BBC è stata più che negligente, è stata “senza giustificazione perché non si è dimostrata all’altezza degli standard di integrità e trasparenza che sono il suo segno distintivo”.

Bashir si è difeso sostenendo che la falsificazione degli estratti conto è stata una “stupidaggine” priva di peso nell’ottenere l’intervista. In realtà, la principessa del Galles è stata fuorviata, manipolata e sfruttata e la Corona è stata danneggiata in maniera irreversibile per l’ambizione di Bashir e per l’audience. I risultati potrebbero aprire la strada a enormi richieste di risarcimento da parte della BBC e del personale reale licenziato a seguito della storica terribile intervista.

