Principe Harry, salta fuori la verità sulla serie tv: "Così ha ingannato la Regina Elisabetta"

Chi lo avrebbe mai detto! La Regina Elisabetta II è stata ingannata da Harry d’Inghilterra sulla miniserie “The Me You Can't See” sull’importanza della salute mentale. Secondo il “Daily Mail”, nel 2018, Sua Maestà aveva dato il placet al nipote per la docuserie Apple TV+ prodotta con Oprah Winfrey credendo che avrebbe parlato dei problemi legati alla salute mentale dei veterani di guerra, non aveva idea che Harry avrebbe accusato la famiglia di “totale abbandono e silenzio” davanti alle sue richieste di aiuto. Fonti reali hanno confidato al tabloid che Elisabetta e il principe Carlo sono "assolutamente sbalorditi" dalle rivelazioni di Harry e che i rapporti sono “appesi a un filo”.

Per lo staff di Buckingham Palace, Harry aveva informato sia la Regina sia il padre di Meghan del desiderio di sviluppare 5 episodi di “The Me You Can't See”, ma lo ha fatto in maniera “fuorviante”: il Duca di Sussex aveva detto che avrebbe parlato dell'importanza per i veterani militari di ricevere il giusto supporto dopo essere tornati alla vita civile, ma si era “dimenticato” di dire che avrebbe parlato anche dei dettagli personali della sua vita. “Ha scatenato terremoti ovunque. E’ libero di parlare e dire la sua verità, ma c'è sempre stata una grande attenzione e indulgenza nei suoi confronti”.

Così gli insider hanno sottolineato che all’interno del Palazzo tutti hanno la massima comprensione per il trauma subito da Harry in seguito alla morte della madre Lady Diana, ma al tempo stesso c'è turbamento e disagio per la decisione di farne uno show mondiale in cui la Royal Family viene descritta in modo molto negativa.

