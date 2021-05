Harry d'Inghilterra a raffica in tv, la Regina è sconvolta. "Come lady Diana" la tremenda profezia a Palazzo

Giada Oricchio 24 maggio 2021 a

Vendicativo, retorico, compiaciuto e la Regina Elisabetta II non ne può più del nipote Harry d’Inghilterra. Il fratello minore di William parla sotto i riflettori, si confessa davanti le telecamere, fa terapia EMDR di fronte alla lucina rossa. I temi che solleva sull’importanza della salute mentale e sulla sofferenza provata per la morte della madre Lady Diana sono importantissimi, ma è il modo in cui Harry li affronta che stanno suscitando molte polemiche e perplessità.

La redattrice reale Camilla Tominey ha detto al Telegraph: “Continuando ad alimentare le fiamme della pubblicità con la sua retorica compiaciuta, autocommiserante e a volte, dispettosa, Harry mostra di non aver imparato nulla dalla disastrosa decisione di Diana di aprire il suo cuore all'ingannevole giornalista Martin Bashir nel 1995”.

Poi l’affondo: “Nel tentativo di emulare le confessioni della mamma con gli occhi da cerbiatta, sta ripetendo l’errore di sperperare la sua popolarità per il vantaggio di una serata”. La Tominey ha giudicato così l’ennesima “bomba nucleare” scagliata dal dinamitardo Harry, durante la docuserie in cinque parti su AppleTV “The Me You Can't See”, sulla famiglia reale che lo ha abbandonato ed è rimasta in silenzio totale quando Meghan ha pensato al suicidio (non lo avrebbe fatto per non procurare al marito un altro forte dolore dopo quello della madre). Harry ha perfino sostenuto che i Windsor avrebbe diffamato lui e la moglie Meghan Markle (che piangeva di notte) prima dell’intervista a Opraha Winfrey affinché non fosse trasmessa ed è tornato ad attaccare il padre Carlo sostenendo che gli abbia fatto provare di proposito le stesse pene che lui aveva provato con l’educazione della Regina Elisabetta e del defunto principe Filippo.

Sempre Camilla Toney ha notato che il principe Harry diceva di voler fare del bene rompendo il tabù della salute mentale, ma lo stava facendo lavando i panni sporchi in tv e con spirito di vendetta. “Granate” che però non hanno allontanato i sudditi dalla Royal Family: “Il loro tentativo di cercare l’indipendenza finanziaria in California li ha messi completamente nell'ombra e molti britannici preferirebbero che scomparissero del tutto. Più hanno accusato la famiglia reale di essere razzista e di averli abbandonati, più sono riusciti a incoraggiare la Gran Bretagna a sostenere l'istituzione”.

Più dura la biografa di Harry, Angela Levin, che ha descritto il suo aspetto come “falso e imbarazzante”, mentre l’autore reale, Phil Dampier ritiene”altamente improbabile” che Harry sarà presente all’inaugurazione della statua per la principessa Diana il 1° luglio, specialmente dopo che il Duca di Sussex ha detto che Londra è un “fattore scatenante” per la sua ansia. Verità o mezze verità, ricordi reali o ricordi che possono essere ingannevoli, sta di fatto che Harry sta esasperando e sconvolgendo la sua stessa famiglia, sta mettendo a rischio la loro salute mentale nemmeno fosse una vendetta servita fredda, freddissima. La Regina Elisabetta non si è mai pronunciata pubblicamente sulle dichiarazioni di Harry e mai lo farà, ma una fonte vicina alla sovrana avrebbe raccontato al “Mail on Sunday” che Sua Maestà è "profondamente turbata e sconvolta" dalle picconate continue e la questione è diventata un affare “molto sul personale”.

