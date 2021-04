Royal Family, "Harry pentito". La confessione sul principe, la verità dopo l'intervista a Oprah

Giada Oricchio 29 aprile 2021 a

a

a

Il principe Harry avrebbe cambiato idea: sarebbe “dispiaciuto e pentito” dell’esplosiva intervista rilasciata a Oprah Winfrey agli inizi di marzo quando il nonno e principe Filippo era ricoverato in ospedale in fin di vita. Secondo numerosi esperti di cose reali, era solo una questione di tempo affinché il fratello minore di William capisse la gravità delle dichiarazioni rilasciate, insieme alla moglie Meghan Markle, alla CBS.

Principe Filippo, l'eredità è stratosferica. Ecco a chi spetterà la cifra dell'enorme patrimonio

Duncan Larcombe, autore del libro “Prince Harry: The Inside Story” ha conosciuto il Duca di Sussex, 36 anni, durante i suoi 10 anni di redattore reale e oggi lo ha descritto come una "testa calda che agisce in preda alle emozioni”.

Parlando con la rivista Closer, il giornalista ha rivelato che Harry ha la tendenza ad agire d'impulso e come esempio ha riportato quella volta in cui il principe lo assalì a seguito di un malinteso durante l’addio al celibato del cugino Peter Phillips nel 2008. William lo aveva invitato per un drink, ma Harry credeva che si fosse intrufolato di nascosto all’evento, divenne rosso di rabbia e lo aggredì, ma quando il fratello gli spiegò che era un ospite, si calmò e gli chiese scusa davanti a una birra.

Duncan crede che sia successa una cosa simile in occasione dell’intervista a Oprah Winfrey, punta dell’iceberg di due anni di tensioni e liti intestine a Windsor. “Credo che Harry fosse ferito e arrabbiato per come sua moglie è stata trattata dalla famiglia reale e ha usato l’intervista per tirarlo fuori, ma dopo essere tornato a casa per i funerali di Filippo, non ho dubbi che si sia sentito imbarazzato, dispiaciuto e pentito. Ora sta affrontando le conseguenze. Credo che rimpiangerà quell'intervista e forse la sua decisione di lasciare la famiglia reale” ha affermato un esperto reale.

"Harry scioccato, non lo farà" L'ultima decisione clamorosa che può costargli cara

Il 7 marzo scorso, Harry e Meghan accusarono la Royal Family di non averli aiutati in un momento di fragilità psicologica, di non aver tutelato la Markle che avrebbe pensato a gesti estremi e di essere razzisti in quanto un membro della famiglia (ancora anonimo) era preoccupato che il colore della pelle di Archie potesse essere troppo scuro. Duncan Larcombe ha rivelato di aver sentito Harry prima che tornasse a Los Angeles: “Mi sembrava stordito, aveva provato emozioni contrastanti nel rivedere la sua famiglia al funerale del principe Filippo, ha potuto comprendere cosa ha sacrificato negli ultimi due anni e questo l’ha fatto sentire nostalgico per la sua vecchia vita. Meghan, invece è nel suo elemento e sta vivendo il suo sogno. Temo che Harry lotterà per trovare un punto di equilibrio tra i suoi due mondi. Sta per affrontare un percorso molto difficile. All’orizzonte potrebbero esserci tempi difficili”. Intanto la decisione di Harry di tornare a Los Angeles il giorno prima del compleanno della Regina Elisabetta non è piaciuta ai sudditi: secondo un sondaggio, la popolarità dei Duchi di Sussex è ai livelli più bassi di sempre.

"C'è il piano per fare fuori Harry e Meghan". Il principe Carlo verso la scelta più estrema

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.