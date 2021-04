Royal Family, "fare fuori Harry e Meghan". Il piano estremo del principe Carlo

Giada Oricchio 27 aprile 2021 a

Harry d’Inghilterra e il grande gelo con la Royal Family: potrebbe non tornare in Gran Bretagna per l’inaugurazione della statua alla madre Lady Diana quest’estate. E il padre Carlo pensa di “tagliarlo fuori” dal futuro della monarchia.

Harry e Meghan, i Duchi di Sussex, vivono a Los Angeles, ma sono attesi nel Regno Unito per il 1° luglio quando, nel Giardino Sunken di Kensington Palace, saranno tolti i veli della statua in onore della madre, la principessa Lady Diana (un’installazione dall’alto valore simbolico poiché è stata commissionata per celebrare i 60 anni dalla sua nascita riconoscendo l’impatto positivo che la sua opera da ambasciatrice del Regno Unito ha avuto in tutto il mondo). O meglio: dovrebbero presenziare. L’insider Russell Myers, ha rivelato a “Talkradio” che Harry, rientrato in patria dieci giorni a per partecipare ai funerali del nonno e principe Filippo, potrebbe rinunciare alla visita: “Il gelido ricevimento ricevuto da alcuni membri della famiglia, lo avrebbe scioccato a tal punto da indurlo a non essere presente. Potrebbe usare la nascita della seconda figlia, attesa proprio in estate, come ‘comoda scusa’ per non affrontare la famiglia. Al momento mi hanno detto che manterrà il suo impegno e certamente Kate e William saranno felici del ritorno, ma è vero che ai funerali di Filippo sembrava ‘fuori ruolo’, sembrava un pesce fuor d’acqua”. Poi ha osservato: “Certo, Harry e Meghan potrebbero prendere un volo privato, ma vedremo. Penso che sarà determinante ciò che avverrà nel periodo intermedio. Non penso che realizzeremo presto l’errore di quell'intervista di Oprah Winfrey, ma se la famiglia, una volta tornata a un po’ più di normalità, dovesse pensarci attentamente, per Harry potrebbe non essere una buona notizia”.

Sarebbe uno strappo clamoroso, ma è inutile negare che i rapporti tra Harry, Carlo e William sono ancora molto tesi. Intanto, i Duchi di Sussex fanno ciò che più gli piace: a inizio maggio prenderanno parte in qualità di celebrities al concerto “Vaxlive” che vuole rimarcare l’importanza della campagna vaccinale e spronare i paesi più ricchi a cedere le dosi in eccesso a quelli meno abbienti. “Vogliamo che i leader mondiali si impegnino a rendere i vaccini accessibili a tutti per terminare la pandemia ovunque” ha detto l’organizzatrice Selena Gomez che ha invitato anche Jennifer Lopez Eddie Vedder, Foo Fighters e J.Balvin. Ma se Harry e Meghan vivono la loro nuova vita, il principe Carlo non sta a guardare. Il Duca di Cornovaglia diventerà Re dopo la Regina Elisabetta II ed è pronto a “tagliare i rami secchi” cioè a snellire la monarchia imperiale così come l’abbiamo conosciuta sotto Elisabetta II. La biografa Angela Levin è convinta che ci sarà un ammodernamento che di fatto consiste nella riduzione delle spese di gestione, quelle spese che ai sudditi britannici sono sempre più invise.

Durante un’intervista a “TalkRadio”, l’esperta di Casa Windsor ha detto: “Carlo desidera da molto tempo mettere in atto una rivoluzione: vuole abbattere i costi della Corona diminuendo i membri senior di casa Windsor e questo significa che i primi a pagarne le conseguenze saranno Harry e Meghan. Oggi, a 95 anni, è comprensibile che la sovrana non intenda affrontare grossi cambiamenti anche per motivi sentimentali, ma con Carlo le cose cambieranno”. I membri senior rimarranno quelli della linea diretta alla successione: Carlo e Camilla, William, Kate Middleton e i tre figli George, Charlotte e Louis, ma per tutti gli altri ci sarà tanto prestigio e una bella cura dimagrante.

