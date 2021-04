Addio uniforme militare e gioielli della Corona. Smacco della Regina Elisabetta a Meghan Markle

Giada Oricchio 28 aprile 2021 a

Via i gioielli della Corona. Smacco della Regina Elisabetta a Meghan Markle, ma la colpa è di Harry. Sempre più tribolata la vita a Buckingham Palace. La Megxit e l'intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey, con la pesante accusa di razzismo, hanno avuto un terribile effetto a cascata sui rapporti familiari. Dopo aver rinunciato al ruolo di "working royal", Harry è stato privato degli incarichi militari e ha dovuto dire addio al mantenimento del padre Carlo oltre che alla sicurezza pagata dai sudditi britannici. Adesso tocca a Meghan pagare lo scotto della sua tanto sbandierata voglia di indipendenza: ha perso il diritto a prendere in prestito e sfoggiare i gioielli e i diademi della Corona, compresi quelli che appartenevano a Lady Diana. Un divieto a cui la stessa Regina Elisabetta ha dato il suo consenso e che fa seguito alle voci di Buckingham Palace secondo le quali il futuro Re, William, non avrebbe alcuna intenzione di perdonare l'ex attrice per le accuse rivolte alla moglie Kate Middleton.

Dunque, la situazione è lontana da una possibile riconciliazione e non aiuta sapere che Harry è rimasto così sconcertato dall'accoglienza gelida dei familiari in occasione del funerale del principe Filippo da pensare di non tornare in Gran Bretagna per l'inaugurazione della statua in onore della madre Lady Diana il prossimo 1° luglio. Intanto gli esperti di cose reali hanno individuato in Harry il vero colpevole del fallimento delle relazioni. È opinione dell'insider Jobson che Harry consapevolmente non abbia preparato Meghan alla vita di Corte per non spaventarla: “È un duro lavoro essere un membro della famiglia reale. Non è affascinante come si crede. Biasimo Harry perché la sua mancanza di guida ha fatto in modo che la moglie entrasse nella Famiglia Reale senza capire cosa l'aspettava. A iniziare dal rigido rispetto della gerarchia con cui infatti si è scontrata di continuo. Quando Meghan ha capito che a loro spettava una casa 'normale' e che William e Kate erano la coppia numero uno, non ha compreso il protocollo e ha pensato che poteva avere di più commercializzando la Famiglia Reale. Una cosa accettabile”.

