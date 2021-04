Principe Filippo, l'eredità è stratosferica. Ecco a chi spetterà la cifra dell'enorme patrimonio

24 aprile 2021 a

Dopo aver celebrato il funerale del Principe Filippo ora la Royal Family è alle prese con la spartizione dell’eredità del consorte della Regina Elisabetta. Ma almeno su questa situazione non dovrebbe scoppiare una guerra all’interno della famiglia e causare ulteriori spaccature dopo la frattura tra il principe Harry e il resto dei reali. Secondo Tgcom il patrimonio lasciato dal Principe Filippo ammonta alla bellezza di 30 milioni di euro. Una cifra alta, ma nulla a che vedere con la fortuna in mano alla Regina Elisabetta, la cui ricchezza è valutata in circa 500 milioni.

E questa ingente somma andrà ad incrementarsi proprio con l’eredità di Filippo: la Regina dovrebbe avere in dote l’intero patrimonio, un modo per evitare la scure del fisco del Regno Unito. Secondo la legge della Gran Bretagna un passaggio del genere, con il coniuge come beneficiario dell’eredità, non prevede il pagamento di alcuna tassa. Il bottino che finirà nelle tasche di Elisabetta II non si ridurrà del 40%, l’ammontare della tassazione per chi eredita un patrimonio oltre 325mila sterline. Un problema che si riproporrà in futuro.

Resta invece in ballo colui che riceverà il titolo di “Duca di Edimburgo”, che garantisce una rendita tra i 10 e i 15mila euro annui. Il favorito per la successione qui è il figlio Edoardo, al momento “solo” conte di Wessex, al contrario dei fratelli Carlo e Andrea, rispettivamente Duca di Cornovaglia e Duca di York. L’alternativa è assegnare anche il titolo alla Regina, una mossa che non prevederebbe nessuna tassa anche in questo caso. Alla più amata delle nipoti, Lady Louise, vero e proprio fenomeno nella guida del calesse, andranno il carro con i due pony, mentre la collezione di auto dovrebbe finire ad Elisabetta che potrebbe scegliere di tenerne una per sé.

