Meghan Markle, la nuova foto con Archie e il pancione colpisce Kate Middleton

Giada Oricchio 24 aprile 2021 a

a

a

Dispetto o coincidenza? Meghan Markle ci ricasca e “ruba” la scena ai parenti reali. Al termine di una delle settimane più dolorose per la Royal Family (la scomparsa del principe Filippo il 9 aprile, i funerali e il dolore della Regina Elisabetta per l’uomo che le è stato accanto 73 anni), il 23 aprile il principino Louis d’Inghilterra ha compiuto 3 anni e la mamma, Kate Middleton, ha pubblicato una nuova bellissima foto del terzogenito sull’account Instagram di Kensington Palace. Il volto felice e allegro di Louis in sella alla sua bicicletta rossa ha fatto il giro del mondo.

Nello stesso giorno, è stato festeggiato anche l’onomastico del futuro erede al trono George. Dunque, i fari erano puntati tutti sui Windsor almeno fino a quando la rivista “Page Six”, nel pomeriggio dello stesso giorno, non ha pubblicato una foto di Meghan Markle (assente alla cerimonia funebre perché incinta di una bambina) e del piccolo Archie in giro per Los Angeles. Una vera rarità e soprattutto una curiosa coincidenza: si contano sulle dita di una mano le uscite pubbliche della Duchessa di Sussex con il primogenito, tenuto lontano dai mass media in nome di una privacy a senso unico. Questa volta, invece, i paparazzi sono stati molto fortunati.

Sguardo rilassato e sorridente, capelli sciolti, jeans premaman, flat shoes aperte beige, trench color tortora, zainetto su un braccio e Archie Harrison, identico al padre da piccino, sull’altro, Meghan è stata fotografata mentre accompagnava il figlio in uno dei più esclusivi asili di Los Angeles. Un particolare è saltato agli occhi: l’ex attrice non era per nulla infastidita dai flash dei fotografi a differenza di un anno fa quando denunciò alcuni tabloid per le immagini in cui passeggiava nei boschi intorno alla villa canadese che ospitò lei e Harry subito dopo la “megxit”.

La concomitanza di questa foto con il compleanno di Louis ha fatto nascere qualche sospetto sulla genuinità della passeggiata. Non è la prima volta, infatti, che Meghan Markle strappa la ribalta alla famiglia reale. Il 9 febbraio, quando nacque August, il figlio della cugina Eugenia e di Philip Hawke Brooksbank, la duchessa di Sussex annunciò di essere in dolce attesa e di aspettare una bimba. Una dichiarazione inopportuna per la tempistica e che gli esperti reali interpretarono come uno sgarbo. Intanto Harry d’Inghilterra è già tornato dalla moglie dopo aver partecipato alle esequie del nonno e aver avuto un colloquio infruttuoso con il fratello William e il padre Carlo. Anche lui si è macchiato di un’indelicatezza: ha lasciato la Gran Bretagna il giorno prima del compleanno della Regina.

L'incredibile somiglianza del principe Louis, terzo figlio di William e Kate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.