Regina Elisabetta, vertice a Palazzo: il principe Carlo convoca William. L'ipotesi abdicazione

Incontri, vertici e pianificazione del futuro. Carlo d’Inghilterra prende in mano la situazione come promesso al padre, il principe Filippo, morto il 9 aprile scorso e convoca una riunione operativa. Pochi giorni dopo i funerali del duca di Edimburgo, la Regina Elisabetta ha compiuto 95 anni, un’età importante che potrebbe aprire al cambio di guardia a Buckingham Palace. Qualcuno ipotizza che possa abdicare, ma gli osservatori reali e l’esperto di Royal Family, Antonio Caprarica, escludono categoricamente questa ipotesi.

Per i Windsor, l’abdicazione è una vergogna e per Elisabetta II la sua vita è diventata un tutt’uno con il mandato di Regina: è al servizio dei sudditi e il senso del dovere viene prima di ogni cosa. Tuttavia, non è un mistero che Carlo, prossimo Re (si vedrà se a tutti gli effetti o reggente senza Corona così da abdicare a favore del figlio William), stia svolgendo una parte degli impegni appannaggio di Sua Maestà.

L’insider Richard Eden ha sostenuto che “i funzionari del palazzo hanno voluto minimizzare l'idea di un vertice che Carlo avrebbe convocato con il principe William per pianificare il futuro, ma che comunque non ci sarebbe niente di strano o urgente perché quando la regina compie 95 anni, la regola vuole che inizi un periodo di transizione”. Un esempio? Il duca di Cornovaglia sarà al fianco di Elisabetta II in tutti i grandi eventi come l'apertura dei lavori del Parlamento. Con la morte del principe Filippo si è chiusa una pagina ed è cominciata la transizione verso una nuova fase della monarchia più antica del mondo.

