Principe Filippo, il segreto sul funerale svelato da Roberto Alessi: "Chiaro segnale del legame"

Il funerale del principe Filippo, duca di Edimburgo, ha lasciato una grande tristezza all’interno della famiglia reale britannica. Ad organizzare a puntino la cerimonia funebre è stato lo stesso Duca di Edimburgo negli anni che hanno preceduto la sua morte: il consorte della Regina Elisabetta ha stilato un piano dettagliatissimo, non facendosi sfuggire neanche il minimo particolare.

Come scrive Roberto Alessi su Libero “sul feretro è stata posta la sciabola della Marina che gli fu regalata dall'allora re Giorgio VI quando sposò Elisabetta, e il suo berretto. Insieme a questi anche il suo stendardo personale. Tutti elementi che segnalano l'attaccamento alla Marina e il forte legame con le forze armate del marito di Elisabetta II”. Scomparso a 99 anni Filippo ha anche organizzato le manovre per arrivare al silenzio nazionale prima delle esequie: “È stato sparato - svela Alessi - un colpo di cannone da cinque diverse location nel Regno Unito, dal Castello di Edinburgo alla Torre di Londra”.

Nel piano del duca di Edimburgo, in parte rovinato dal Covid che ha limitato a 30 il numero dei presenti, c’è stata un’ovvia attenzione per la regina, sua amata moglie: “Elisabetta II è uscita dal castello di Windsor a bordo della Bentley di Stato, si è raccolta per qualche istante di silenzio dinanzi al feretro del consorte. Un momento - l’indiscrezione di Alessi - voluto dallo stesso Filippo per le sue esequie”.

