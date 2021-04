Funerali Filippo, panico a Windsor: si denuda e scala la statua della Regina. Interviene la polizia

Giada Oricchio 17 aprile 2021 a

Nuda rompe il silenzio della Gran Bretagna per i funerali di Filippo, duca di Edimburgo, 73 anni al fianco di Elisabetta II e morto lo scorso 9 aprile all'età di 99 anni. Durante la cerimonia nella cappella di St. George all’interno del Castello di Windsor, la nazione si è fermata in segno di rispetto per il lutto della sovrana, ma il silenzio è stato rotto da una clamorosa manifestazione di dissenso. Una donna si è spogliata nuda e si è arrampicata sulla statua della Regina Vittoria in segno di protesta contro la monarchia.

Il brusio si è diffuso intorno al Castello di Windsor interrompendo la solennità delle esequie, ma la donna è stata bloccata in tempo dai “bobbies”, i poliziotti inglesi, che l’hanno fatta scendere e l’hanno arrestata. Al momento non si conosce l'identità della donna e non è chiaro se fosse un'iniziativa singola o di un'organizzazione.

L’incredibile episodio è sfuggito alle telecamere internazionali interamente concentrate sulla cerimonia funebre, ma non agli inviati che all’esterno del Castello che ne hanno dato notizia nei diversi speciali.

