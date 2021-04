Il gesto di Meghan Markle lascia tutti interdetti al funerale del principe Filippo. Harry sconvolto dai sensi di colpa

Giada Oricchio 18 aprile 2021 a

a

a

Il giorno dopo i funerali del Principe Filippo, duca di Edimburgo, morto il 9 aprile dopo 73 anni al fianco della Regina Elisabetta, emergono nuove indiscrezioni su Harry e Meghan: lui è in preda ai sensi di colpa, lei ha mandato un biglietto.

Secondo quanto rivelato da una fonte a "US Weekly", Harry d'Inghilterra, "si sente profondamente in colpa per non essere tornato a dire addio di persona al nonno”. Il figlio minore di Carlo e Diana è sempre stato il nipote prediletto dalla Regina e dal suo consorte che gli hanno perdonato molti colpi di testa piuttosto imbarazzanti. L'arrivo di Meghan Markle però aveva creato contrasti. Filippo, con la schiettezza che lo contraddistingueva, aveva detto a Harry che "le attrici si frequentano ma non si sposano" e che "solo con un trapianto di personalità, Meghan poteva diventare duchessa". Ciò nonostante aveva compreso il loro desiderio di lasciare la vita e i doveri da "royal senior" per trasferirsi a Los Angeles.

Il gesto a sorpresa della Regina per "l'amica speciale" del marito

L'insider ha sostenuto a "US Weekly": "Filippo ed Harry avevano un rapporto speciale anche se nell’ultimo anno della vita di Filippo non hanno comunicato molto. Pensavano l'uno all'altro con grande affetto". Tuttavia questo non è bastato a schiodare Harry dalla magione di Montecito, in California. A inizi marzo, Buckingham Palace lo aveva avvertito della gravità delle condizioni di salute del nonno e gli aveva suggerito di tornare per l'ultimo saluto rimandando la messa in onda dell'intervista bomba (intervista per cui sono stati pagati e che oggi, davanti alla sobrietà e maestosità composta dei funerali, appare vacua e volgare), ma il nipote non ha voluto saperne ed è rimasto a Malibú. Ebbene, secondo numerose indiscrezioni, Harry sarebbe schiacciato dal senso di colpa per non aver visto il nonno un'ultima volta e starebbe riflettendo su un comportamento egoista che non sarebbe piaciuto nemmeno alla madre Lady Diana. Pare, infatti, che le dichiarazioni rilasciate a Oprah Winfrey abbiano addolorato molto un già provato Filippo al punto da peggiorare il suo stato di salute.

Harry e William separati al corteo. Poi all'uscita il colpo di scena (con Kate)

Meghan Markle, invece, è rimasta in America perché il medico le ha sconsigliato di viaggiare a causa del quinto mese di gravidanza. La duchessa di Sussex se l'è cavata con un biglietto scritto a mano e una corona di fiori simbolo: Acanthus Mollis, il fiore nazionale della Grecia, Eryngium, l'agrifoglio che rappresenta i Royal Marines, la campanula per indicare gratitudine e amore eterno, il rosmarino per il ricordo, la lavanda in segno di devozione e le rose in omaggio al mese di nascita del principe Filippo cioè giugno. La ghirlanda è stata realizzata da Willow Crossley (in passato aveva addobbato il banchetto di nozze dei duchi di Sussex e il battesimo del figlio Archie). Sulla composizione, come detto, spiccava una cartolina con le ultime parole che Meghan ha scelto di dedicare di suo pugno a Filippo. E adesso? Se per l'ex attrice vivere in America è normale, per Harry non è la stessa cosa. Davvero, alla sua giovane età, è pronto a rinunciare alle sue radici e a ciò che la monarchia inglese rappresenta? Senza contare che i milioni di dollari incassati da Netflix, Spotify e dalla startup della Silicon Valley sono dovuti alla risonanza mondiale della parentela con Sua Maestà, non alle competenze di Harry e Meghan.

x 1 / 15

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.