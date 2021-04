Principe Filippo, Harry e William si parlano. Il retroscena del Daily Mail, chi c'è dietro

Giada Oricchio 17 aprile 2021 a

Il grande disgelo: la chiacchierata tra William e Harry, ai funerali del nonno, il Principe Filippo, morto il 9 aprile scorso, nasconde un segreto. Prima della sobria cerimonia nella chiesa di St. George, i due figli di Charles e Lady Diana avevano seguito alla lettera il protocollo camminando dietro al feretro, l'uno di lato all'altro, ma separati dal cugino Peter Phillips su ordine esplicito della Regina. Lontani anche nella cappella dove la solitudine di Harry faceva da contraltare a quella di Sua Maestà, ricurva e composta nell'immenso dolore di queste ore.

All'uscita però è successo quello che tutto il mondo aspettava: i due "osservati speciali" (i riflettori erano puntati sui fratelli dopo le tensioni per l'intervista in cui Harry e Meghan accusavano la famiglia di razzismo) con l'aiuto di Kate Middleton si sono rivolti la parola. Harry e William sono usciti dalla chiesa in due momenti distinti, ma mentre ripercorrevano a piedi la strada verso il castello di Windsor, si sono avvicinati e con loro c'era Kate Middleton. È stata proprio la duchessa di Cambridge a dare il via a una breve chiacchierata informale con Harry. Qualche metro più in là, Kate "magicamente" ha fatto un passo indietro per conversare con Zara Tindall, figlia della principessa Anna, lasciando a Harry e William la possibilità di parlare. Cosa puntualmente avvenuta.

Qualche scambio di battute, niente di più, ma molto per due fratelli che non si erano ancora incontrati da quando Harry è rientrato in Gran Bretagna una settimana fa. Segnali di pace? Di sicuro non una casualità fortuita come ha svelato il "Daily Mail".

Il retroscena del tabloid è significativo: la passeggiata non era prevista dal protocollo, anzi. In base all'organizzazione, i familiari della Regina sarebbero dovuti andare via sulle auto ufficiali con cui erano arrivati alla St George Chapel, ma un membro autorevole della famiglia, forse Carlo d'Inghilterra, ha messo in atto una mossa diplomatica del tutto inaspettata decidendo di far camminare gli invitati e creando l'occasione del faccia a faccia tra William e Harry. Di sicuro, Kate doveva esserne al corrente perché è stata proprio lei a rompere il ghiaccio. Anche secondo il "Times", la famiglia avrebbe favorito il contatto tra i due fratelli contando sullo stimato cugino Peter Phillips e su Kate, in passato molto amica di Harry.

Dunque, il riavvicinamento nel momento in cui i reali erano ripresi dalle telecamere di tutto il mondo non è stata una coincidenza, ma una mossa studiata a tavolino. E l'obiettivo è stato raggiunto: la famiglia ha ritrovato l'unità. Per ora nella forma, in futuro forse anche nella sostanza.

