Funerali Filippo, Harry e William divisi al corteo poi escono insieme: la passeggiata con Kate

Separati dal cugino durante il corteo funebre poi, alla fine della cerimonia religiosa, timidi segni di riappacificazione William e Harry d’Inghilterra, sabato 17 aprile, hanno dato l’ultimo saluto al nonno e principe Filippo d’Inghilterra al Castello di Windsor senza mai guardarsi in faccia. Come anticipato, i due fratelli hanno percorso il breve tragitto dal Castello alla Cappella di St. George dietro la Land Rover, modificata su disegno del nonno, che trasportava la salma di Filippo. Vicini ma divisi fisicamente e simbolicamente dal cugino Peter Phillips, figlio della principessa Anna. William e Harry non si sono mai guardati in faccia e quando sono entrati in chiesa hanno cambiato disposizione. Il duca di Cambridge aveva al suo fianco Phillips e procedeva davanti al fratello minore. Anche la disposizione nella cappella li ha visti seduti lontani, ma in questo caso per rispettare le norme anti-Covid.

Gli invitati previsti dal Principe Filippo erano 800, ma in tempo di Coronavirus non potevano essere più di 30. E su Harry pesa il dispiacere dato al nonno Filippo con l’intervista bomba rilasciata, insieme alla moglie Meghan Markle (assente per gravidanza, quanto mai opportuna), il 7 marzo a Oprah Winfrey in cui aveva accusato la famiglia di razzismo e mancanza di rispetto. Buckingham Palace chiese ai due fuggiaschi di rinviare la chiacchierata proprio perché Filippo versava in gravi condizioni e esortò Harry a rientrare in Gran Bretagna per abbracciare il nonno ancora una volta, ma il duca rispedì al mittente entrambe le richieste. Inevitabilmente, il principe Filippo è venuto a conoscenza dell’intervista e avrebbe detto che era stata una follia. Se aveva compreso la decisione di Harry e Meghan di lasciare la vita e i dovere reali, non aveva assolutamente gradito quelle parole. Dunque, un funerale in solitudine per Harry.

Poi all'uscita dalla cappello di San Giorgio arrivano i primi timidi cenni di riappacificazione tra i fratelli. Il colpo di scena è arrivato alla fine della sobria e precisa cerimonia All’uscita dalla cappella, William, Harry e Kate si sono ritrovati a camminare l’uno a fianco all’altro e le telecamere hanno immortalato il momento tanto atteso. La duchessa di Cambridge si è girata verso Harry e hanno scambiato un paio di battute, pochi metri dopo anche i due fratelli si sono parlati. Pochi secondi, ma testimonianza che la voglia di riappacificarsi c’è. Secondo gli insider, la strada però è ancora lunga e molto dipenderà dal comportamento della moglie di Harry, Meghan Markle, sulla quale il principe Filippo ebbe a dire: “Questa può diventare duchessa solo con un trapianto di personalità”.

