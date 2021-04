Kate Middleton, smacco a Meghan? Ai funerali con la collana di perle di Lady Diana e della Regina

Giada Oricchio 17 aprile 2021 a

Omaggio di Kate Middleton a Sua Maestà durante i funerali del principe Filippo nella cappella di St. George nel Castello di Windsor, celebrati sabato 17 aprile. La moglie del principe William, duca di Cambridge, ha atteso il feretro in chiesa e un particolare è saltato agli occhi: la collana di perle a quattro fili e susta di diamanti appartenuta a Lady Diana. Un gioiello simbolo per la Royal Family, un monile che proviene dalla preziosissima collezione privata della regina Elisabetta II e che indossato oggi sembra assumere un significato molto forte. Si tratta di un gioiello importante e utilizzato dalle donne della famiglia reale durante le più rilevanti celebrazioni.

La collana fu indossata dalla principessa Diana per la prima volta nel 1982 in occasione di un banchetto di Stato in Olanda. Inoltre, come stabilito da Sua Maestà, tutti i familiari erano in abiti civili e non in divisa militare come prevede l’antico protocollo. Una scelta senza precedenti a causa dei comportamenti di Harry e Andrea. Il duca di Sussex e il duca di york sarebbero stati gli unici a non vestire i gradi militari (il primo per la rinuncia al ruolo di “royal senior” e l’altro per il caso che lo vede coinvolto nell’indagine sul pedofilo Epstein) e questo avrebbe dato un segnale di disunione familiare.

