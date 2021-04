I funerali del principe Filippo in tv: la diretta dal castello di Windsor

17 aprile 2021 a

a

a

Il Regno Unito dà l'ultimo saluto al principe Filippo, morto il 9 aprile all'età di 99 anni. Alla cerimonia funebre, che si svolge nella Cappella di San Giorgio del castello di Windsor, partecipano solo 30 persone, in linea con le restrizioni anti-Covid-19. Tra loro anche Harry, senza la moglie Meghan Markle, rimasta negli Usa perché incinta. Niente uniforme per i reali: sul feretro è stata posta la sciabola della Marina che fu regalata al principe dall’allora re Giorgio VI quando sposò Elisabetta, e il suo berretto. Insieme a questi anche il suo stendardo personale.

Tra i partecipanti al funerale ci sono, oltre alla Regina e ai quattro figli con i propri coniugi, anche William e la moglie Kate, le figlie del principe Andrea, Beatrice ed Eugenia, e i loro mariti Edoardo Mapelli Mozzi e Jack Brooksbank, i due figli di Edoardo e di Anna, Mike Tindall, il conte di Snowdon, lady Sarah Chatto e Daniel Chatto, il duca di Gloucester, il duca di Kent, la principessa Alexandra, Bernhard, principe ereditario di Baden, il principe Donato Langravio d'Assia, il principe Philipp di Hohenlohe-Langenburg e la contessa Mountbatten di Burma. Assente il premier britannico Boris Johnson che ha voluto "cedere il posto" ai familiari di Filippo.

Buckingham Palace aveva già reso noto i dettagli della funzione. Harry non cammina accanto al fratello William al corteo funebre, come avvenne ai funerali della madre Diana, morta nel 1997, e gli uomini della famiglia reale non indossano uniformi militari. La decisione è stata presa per evitare potenziali tensioni e imbarazzi al duca di Sussex, a cui sono stati revocati i titoli, nonché, probabilmente, al principe Andrea che mantiene i titoli militari ma ha rinunciato ai doveri reali dopo il coinvolgimento nello scandalo per reati sessuali di cui è stato accusato il finanziere Jeffrey Epstein.

La distanza tra William e Harry riduce al minimo la possibilità di eventuali momenti imbarazzanti tra i due dopo le tensioni seguite all'intervista rilasciata dal duca di Sussex e dalla moglie Meghan Markle alla conduttrice Oprah Winfrey, durante la quale la coppia ha accusato il palazzo reale di razzismo.

I funerali rispettano i voleri di Filippo, che ha personalmente partecipato alla loro pianificazione prima di morire. La bara verrà portata nella cappella a bordo di una Land Rover Defender di color verde militare, che ha progettato lo stesso principe. I figli Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo cammineranno dietro al carro funebre. A separare William e Harry ci sarà il cugino Peter Phillips. Mentre la regina Elisabetta II li raggiungerà nella Cappella, dove siederà da sola.

Le bande delle forze armate suonano inni e musica classica prima del servizio funebre e i trombettieri della Royal Marine suoneranno 'Ai posti di combattimento', un allarme che avvisa i marinai di prepararsi per la battaglia. Filippo ha trascorso quasi 14 anni nella Royal Navy e ha combattuto nel Mediterraneo, nell'oceano Indiano e nel Pacifico durante la seconda guerra mondiale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.