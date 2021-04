Boris Johnson riapre pub e ristoranti ma avvisa gli inglesi: risaliranno morti e contagi

13 aprile 2021 a

Tanti vaccinati. Uno scarto più grande con l'Europa. Ma pure la consapevolezza che riaprire tutti rischia di creare un'altra ondata. Boris Johnson lancia un messaggio non proprio rassicurante ai britannici.

Con il progressivo sblocco delle restrizioni anti-Covid nel Regno Unito - ha spiegato il primo ministro - è inevitabile che il numero dei contagi e dei morti ricomincerà a crescere, nonostante i risultati ottenuti grazie alla campagna di vaccinazioni. «Il grosso del lavoro per ridurre il contagio è stato fatto con il lockdown - ha detto Johnson - Quindi, con lo sblocco il risultato sarà inevitabilmente che vedremo più infezioni e purtroppo vedremo più ricoveri e morti».

Le parole di Boris arrivano all’indomani dell’allentamento delle misure restrittive, con una parziale riapertura di pub e ristoranti in Inghilterra. Ma il premier britannico ha invitato la popolazione a restare "cosciente" sulla situazione e continua a rispettare le regole ormai diventate d'uso comune in tutto il mondo per arginare gli effetti della pandemia.

