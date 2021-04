Filippo di Edimburgo, scandalo per l'intervista del principe Andrea travolto dagli scandali. Cosa c'è dietro

13 aprile 2021 a

I funerali del principe Filippo, Duca di Edimburgo e consorte della Regina Elisabetta II morto venerdì scorso a 99 anni, si svolgeranno sabato 17 aprile ma l'evento, seppur riservato ai soli familiari, fa già parlare un'intera nazione e buona parte del resto del mondo. Oltre all'assenza di Meghan Markle e la presenza del marito, il principe Harry in quarantena dopo l'arrivo dagli Stati Uniti, sono diversi i motivi di imbarazzo per la royal family nei giorni precedenti alle esequie del principe consorte.

E così creano sconcerto in molti osservatori, i cosiddetti royal watcher britannici, le gesta del principe Andrea, duca di York e figlio di Filippo, finito al centro di un terremoto giudiziario senza precedenti per la casa reale inglese.

Nelle ore del lutto per la scomparsa del principe consorte e alla vigilia del suo funerale, Andrea è comparso fuori dalla cappella di Windsor davanti ai cronisti per rilasciare contrite dichiarazioni. Ha parlato dell'enorme vuoto per il quale la madre, la Regina Elisabetta, è affranta dopo la morte del marito. Tutto perfettamente comprensibile e umano, dopo la perdita del padre, ma a fare scandalo nell'opinione pubblica è proprio il fatto che il Duca abbia parlato alla stampa dopo mesi di silenzio non i giornalisti e con la giustizia. E sui tabloid inglesi c'è chi ipotizza che l'uscita sia parte di una strategia di comunicazione per ripulire la reputazione del Duca di York. Infatti l'Fbi americana vuole interrogarlo per chiarire i suoi rapporti con Jeffrey Epstein, il magnate americano morto suicida in carcere, che lo hanno di fatto coinvolto nel clamoroso scandalo di pedofilia e prostituzione minorile che rischia di terremotare la già tormentata famiglia reale inglese.

L'inchiesta verte sull'amicizia con Epstein e la sua procacciatrice di prede sessuali, l'inglese Ghislaine Maxwell, e Andrea è accusato di aver avuto rapporti con una ragazza minorenne conosciuta in quel "giro".

Eppure Andrea resta molto legato a Elisabetta. Nel documentario "Queen Elizabeth: Love, Honour and Crown" di Channel 4, il royal watcher ed esperto di Corte Clive Irving ha riportato che la regina è “frustrata e perplessa” dal principe Carlo, erede al trono, che “non ha mai veramente capito bene" , al quale preferisce il terzogenito, duca di York. Andrea per l'appunto.

