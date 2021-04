Picnic a Buckingham Palace, così Elisabetta apre i giardini

08 aprile 2021 a

La regina Elisabetta apre i giardini di Buckingham Palace ai picnic per questa estate. A partire da luglio e fino a settembre, i visitatori potranno godere ed esplorare per la prima volta per conto loro i 39 acri (circa 15 ettari) di giardini del palazzo - residenza ufficiale della regina a Londra.

Teatro di innumerevoli feste in giardino e rari concerti, l’oasi ricca di fauna selvatica nel cuore della capitale britannica vanta più di mille alberi, tra cui un gelso risalente a Giacomo I d’Inghilterra e un lago del XIX secolo, un tempo abbellito da un piccolo stormo di fenicotteri caduto vittima di una volpe. La Royal Collection Trust (Rct), che gestisce le dimore della famiglia reale, ha riferito di essere «sopraffatta» dalle richieste.

La domanda di biglietti per le visite ai giardini - al prezzo di 16,50 pound (circa 18 euro) per gli adulti e 9 pound (circa 10 euro) per i bambini - è così alta che i clienti devono accedere a un sistema online per fare la coda.

