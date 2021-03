Veleni reali, nuova mazzata per Carlo. La Regina lo molla e gli preferisce Andrea

Giorgia Peretti 23 marzo 2021 a

La Royal family continua a stare nell’occhio del ciclone, dopo le accuse di Harry e Megan ora è il momento di cedere la parola alla Regina Elisabetta II. Mentre gli sceneggiatori di The Crown su Netflix si sfregano le mani per il materiale fornito in questi giorni sulle vicende della giovane “sventurata” famiglia proprio domenica sera 21 marzo nel Regno Unito è andato in onda un nuovo documentario dove emergono nuovi spunti.

Queen Elizabeth: Love, Honour and Crown, su Channel 4, firmato dal royal watcher ed esperto di Corte Clive Irving ha approfondito un tema su cui la Regina ha dei dubbi, uno di questi sarebbe proprio Carlo. Irving, sostiene che la sovrana inglese sia “frustrata e perplessa” dal figlio in quanto “non ha mai veramente capito bene" il suo erede, aggiungendo che in questo momento si sentirebbe molto più vicina al principe Andrea, terzogenito, duca di York.

Nonostante lo scandalo del 2019, che lo ha visto coinvolto complice l’amicizia con Jeffrey Epstein, noto imprenditore indagato per pedofilia e traffico di minori morto in carcere. Scandalo che avrebbe costretto il principe a ritirarsi dalla vita pubblica, e non comparire nelle foto ufficiali di famiglia. Sebbene il principe Andrea avesse delle amicizie poco chiare, la regina sembrerebbe, comunque, propendere per il terzo figlio.

Secondo Clive Irving: "Elisabetta, nonostante gli scandali, si sente molto più vicina al principe Andrea. La verità è che la sovrana non ha mai capito davvero Carlo e ancora oggi è più affettuosa e comprensiva con il fratello minore Andrea", ha dichiarato l’esperto di corte. In merito alla figura del duca di York si è espressa anche la giornalista Ingrid Majesty, che da quanto riportato dal Daily Mail racconta un principe diverso da quello dipinto dalla stampa: "Il principe Andrea viene spesso descritto come turbolento e presuntuoso, ma quando vuole sa essere anche molto affascinante. A volte è scortese ed arrogante, caratteristiche di suo padre Filippo. Insomma, è l'esatto opposto di Carlo".

Nel documentario, Clive Irving affronta anche la successione al trono definendo William come “unico erede al trono all’altezza della responsabilità, grazie al suo spiccato senso del dovere”. La coppia di William e Kate Middleton sta lavorando duramente per mantenere salda la Corona soprattutto dopo la controversa intervista rilasciata da Harry e Megan da Oprah Winfrey, in cui i coniugi lanciavano pesanti accuse di razzismo della casa reale nei confronti del loro piccolo Archie. Accuse che hanno turbato non poco la regina Elisabetta che aveva risposto all’affronto dei duchi di Sussex con un comunicato ufficiale: "Tutta la famiglia è dispiaciuta nell'apprendere fino in fondo quanto gli ultimi anni siano stati impegnativi per Harry e Meghan. Le questioni sollevate, in particolar modo quelle razziali, sono preoccupanti. Anche se alcuni ricordi possono variare, saranno presi molto sul serio dalla famiglia e affrontati privatamente. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri della famiglia molto amati".

