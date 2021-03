Il principe Alberto di Monaco contro l'intervista ad Oprah di Harry e Meghan Markle: “Mi hanno infastidito, panni sporchi non in tv”

26 marzo 2021 a

Colpaccio di Bbc World News che è riuscita a intervistare sia pure in un collegamento streaming a distanza il Principe Alberto II di Monaco - che quasi mai si fa intervistare - su quello che ovviamente per gli inglesi è il caso dell'anno: l'intervista-scandalo del Duca e della Duchessa di Sussex a Oprah Winfrey. Al Principe Alberto di Monaco non sono piaciuti il principe Harry e Meghan Markle, perché secondo il più classico dei proverbi i panni sporchi si dovrebbero lavare in famiglia.

“Mi hanno infastidito un po'”, ha detto Alberto nel collegamento, “posso capire da dove vengano i loro problemi, ma non credo proprio che quella trasmissione tv fosse il luogo appropriato per fare questo tipo di discussioni”. Alberto però è stato comprensivo sotto il profilo umano con Harry e Meghan, spiegando: “È molto difficile essere nei panni di qualcuno. E posso capire la pressione a cui erano sottoposti...”.

Sulla stampa britannica continuano ad essere pubblicati retroscena sul post intervista della coppia. Su The Independent è apparso un lungo e dettagliato articolo sulla rabbia che non sarebbe ancora sbollita al papà di Harry, il Principe Carlo, che solo dai principali collaboratori è stato trattenuto quasi a forza dal pubblicare un lungo comunicato di risposta piccata e contro accuse al figlio. Anche William - spinto dalla moglie Kate Middleton - era d'accordo con il padre, ma alla fine ha prevalso la Regina Elisabetta che ha bloccato la loro iniziativa preferendo quella stringata e comprensiva dichiarazione che poi è stata resa pubblica.

