Oltre 850 mucche lasciate due mesi in mare da turchi e libici: ora devono abbatterle

Più di 850 mucche che hanno trascorso circa due mesi a bordo di una nave in condizioni «infernali» dovranno essere soppresse. Lo ha riferito il ministero dell’Agricoltura spagnolo dopo l’ispezione dei veterinari a bordo della nave Karim Allah, battente bandiera libanese, secondo quanto riportano i media spagnoli.

La nave ha trascorso gli ultimi due mesi navigando attraverso il Mediterraneo, ma Turchia e Libia si sono rifiutate di ammetterla nei loro porti per paura che il bestiame avesse contratto la malattia della lingua blu. L’imbarcazione è approdata infine a Cartagena e i veterinari hanno stabilito che le condizioni in cui si trovano le mucche gli impediscono di iniziare un nuovo viaggio per l’esportazione.

