Lady Gaga disperata, sparano e rapiscono i suoi bulldog: lei offre mezzo milione di dollari per il riscatto

Giada Oricchio 25 febbraio 2021 a

a

a

Lady Gaga è a Roma per girare il film “Gucci” di Ridley Scott, ma una notizia scuote il set delle riprese: Ryan Fischer, il suo dog sitter è stato ridotto in fin di vita da alcuni malviventi per rubargli due dei tre bulldog francesi di proprietà della popstar. A riferirlo è il “Daily Mail”. Secondo la rivista, nella tarda serata del 24 febbraio a West Hollywood, due uomini afroamericani hanno teso un agguato al dog sitter mentre rientrava dalla passeggiata con i cani nell’abitazione situata sulla Sierra Bonita Avenue, lo hanno ridotto in fin di vita con quattro colpi d’arma da fuoco e hanno rapito i due bulldog Koji e Gustavo, mentre Miss Asia è fuggita e successivamente recuperata dalle guardie del corpo della cantante Premio Oscar. Ryan Fischer è stato soccorso e ricoverato in ospedale dove versa in gravi condizioni, mentre secondo quanto riferisce il celebre sito “TMZ”, Lady Gaga, che potrebbe fare un'incursione al Festival di Sanremo, avrebbe offerto una ricompensa di 500.000 dollari a chiunque sia in grado di restituirle gli adorati amici a quattro zampe. Al momento non è chiaro se i malviventi intendano rivendere i cani o chiedere un riscatto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.