Ivanka vuole andare all'insediamento di Biden e papà Trump si infuria

12 gennaio 2021 a

a

a

Ivanka Trump, figlia del presidente uscente Usa Donald Trump, avrebbe in programma di partecipare alla cerimonia di insediamento di Joe Biden in programma per il 20 gennaio, per salvare la sua reputazione e la sua carriera politica. Lo riportano i media internazionali che citano fonti della Casa Bianca. La decisione avrebbe fatto infuriare il tycoon che, secondo le fonti, ha definito la possibile partecipazione della figlia alla cerimonia «un insulto».

Intanto il capo della diplomazia statunitense, Mike Pompeo, ha cancellato il suo ultimo viaggio all’estero previsto a Bruxelles per questa settimana, mentre il presidente Donald Trump affronta la minaccia di un secondo impeachment otto giorni prima della fine del suo mandato. Il dipartimento di Stato ha riferito che Pompeo, tra i membri dell’amministrazione Usa più fedeli al presidente repubblicano, ha deciso di rimanere a Washington per facilitare una «transizione regolare e ordinata» con la squadra del presidente eletto, il democratico Joe Biden.

«Annulleremo tutti i viaggi programmati per questa settimana, compreso il viaggio del segretario di Stato in Europa», si legge nel comunicato. Pompeo avrebbe dovuto recarsi a Bruxelles mercoledì e giovedì, per incontrare la sua controparte belga, Sophie Wilmes, e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, per «sottolineare l’importanza duratura del partenariato transatlantico». La partenza di Pompeo avrebbe coinciso però con il probabile voto, domani alla Camera dei Rappresentanti, di un secondo atto d’accusa contro Trump per «incitamento alla violenza» nell’assalto al Campidoglio di Washington la scorsa settimana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.