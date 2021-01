Washington militarizzata, la Guardia Nazionale schiera 15mila soldati per Joe Biden

11 gennaio 2021 a

Più di 15mila militari della Guardia nazionale a Washington per l'insediamento di Joe Biden. L'Fbi lancia l'allarme sui gruppi armati che si starebbero preparando per recarsi a Washington: un'informativa del bureau indicherebbe che sono state raccolte "informazioni su un gruppo identificato di armati che intendono recarsi a Washington il 16 gennaio". E la città viene militarizzata in vista dell'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti il prossimo 20 gennaio. Dopo l'assalto a Capitol Hill dei sostenitori di Donald Trump il Pentagono schiera 10 mila militari nella capitale entro sabato.

Fino al 24 gennaio Il National Parks Service chiude l'accesso pubblico al Washington Monument, citando le minacce legate all'inaugurazione del presidente eletto Biden. L'agenzia ha detto che sta imponendo la chiusura temporanea "in risposta a minacce credibili per i visitatori e le risorse del parco". I funzionari dei parchi affermano che i gruppi coinvolti nella rivolta violenta della scorsa settimana al Campidoglio degli Stati Uniti continuano a "minacciare di interrompere" l'inaugurazione di Biden, programmata il 20 gennaio. Potrebbero anche istituire alcune chiusure temporanee di strade, aree di parcheggio e servizi igienici sul National Mall e potrebbero estendere le chiusure "se le condizioni persistessero".

