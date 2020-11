Elezioni Usa 2020, Joe Biden parla da presidente. L'ira di Donald Trump: "Se contiamo i voti legali ho vinto"

06 novembre 2020 a

Donald Trump non molla e dalla Casa Bianca sostiene di essere stato truffato con un grande imbroglio elettorale e che se si contano i voti legali lui vince in molti stati già assegnati a Biden. Elenca stato per stato quello che sarebbe stato il furto di legalità. Sostiene che il partito repubblicano si è mostrato chiaramente il partito dei lavoratori mentre quello democratico si basa solo sui dollari. Il presidente ha ripetuto che impugnerà i risultati elettorali davanti alla corte suprema degli Stati Uniti. Ma i repubblicani lo stanno palesemente abbandonando al suo destino.

Il sottosegretario alla Difesa, Mark Esper avrebbe già presentato la sua lettera di dimissioni, mentre nessuno dei leader repubblicani nè dei neo eletti ha speso una sola parola a difesa della linea dei brogli elettorali. I figli di Donald Trump twittano disperati “dove sono finiti i repubblicani?” Ma quasi ogni loro post viene censurato da Twitter sostenendo che dicono cose non vere e non provate.

Trump sostiene che la truffa è tutta nel voto postale, perché è incredibile che sia al 90-95% per Biden. Il problema è che lui per mesi ha chiesto ai suoi elettori di non votare assolutamente per posta perchè era un voto del tutto manipolabile. E i suoi elettori evidentemente gli hanno dato retta. Lo sintetizza con un meme divertente e sarcastico il politologo Ian Bremmer.

Alla Casa Bianca la foto simbolo della disfatta di Trump

