Donald Trump lancia la hotline contro i brogli, l'ultima offensiva contro Biden

06 novembre 2020 a

La battaglia anti-brogli di Trump continua, nonosante Joe Biden sia sempre più vicino a risultare il vincitore ufficiale delle elezioni USa. La campagna elettorale di Donald Trump ha lanciato una hotline per segnalare le frodi nelle operazioni di voto per la corsa alle presidenziali. Lo riferisce Cnn precisando che la linea permette di rispondere alle chiamate in arrivo su presunte frodi degli elettori. Secondo le fonti dell’emittente, sarebbe stata allestita una stanza apposita nel quartier generale della campagna di Trump ad Arlington. La hotline è un’ulteriore prova di come lo staff e gli avvocati di Trump stiano cercando di giustificare le sue affermazioni dopo le accusa di brogli, finora infondate.

