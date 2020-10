Complottisti scatenati su Trump. Farsa o trappola, i messaggi segreti nelle foto

04 ottobre 2020 a

a

a

Donald Trump è malato perché gli hanno inoculato il virus, anzi no, è tutta una farsa orchestrata dallo stesso presidente per imponderabili motivi che capiremo presto. Il ricovero per Covid di The Donald manda in tilt i complottisti di tutte le convinzioni e i colori politici. E le foto e i video postati dal presidente in corsa per la rielezione e dalla Casa Bianca sono passati al setaccio degli investigatori del web che analizzano ombre, riflessi, metadati delle foto trasmesse dalle agenzie, ognuno per spiegare la sua verità.

The photos released by the WH tonight of the president working at Walter Reed were taken 10 minutes apart at 5:25:59 pm and 5:35:40 pm ET Saturday, according to the EXIF data embedded in both @AP wire postings that were shared by the White House this evening. pic.twitter.com/EzeqIkGdf7 — Jon Ostrower (@jonostrower) October 4, 2020

This is photoshopped. If you look at his elbow there is a flag behind him which would appear in the reflection on the table. However it doesn't. pic.twitter.com/xUfzIPXy25 — CelticGuy66 Dump Trump (@CelticGuy99) October 4, 2020

Per molti fan di Donald Trump il presidente sta davvero male, ma non è stato contagiato dal suo staff. "C'è chi pensa che il virus gli sia stato inoculato di proposito da chi gli fa i tamponi, mentre per altri il contagio è una burla inventata dallo stesso Trump", spiega il Corriere che ha passato in rassegna i post cospirazionisti spuntati dopo la notizia del ricovero del magnate Usa.

"Come sta davvero Donald Trump". Le rivelazioni della gola profonda, mazzata sulle presidenziali

I QAnon, avanguardia del complottismo che riunisce chi pensa che Trump sia l'uomo chiamato a sconfiggere la lobby dei pedofili satanici che tira i fili del mondo, leggono nei sui tweet chiari messaggi alla "missione". Se scrive TOGHETER loro non leggono "insieme" ma "to get her", ovvero l'arresto di Hillary Clinton è imminente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.