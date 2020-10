Donald Trump torna in video: "Qui cure miracolose. La mascherina? Dovevo stare in prima linea"

04 ottobre 2020 a

In un nuovo video postato su Twitter il presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere che tornerà al lavoro al più presto per «riprendere la campagna elettorale dove è stata interrotta». Dall’ospedale militare Walter Reed, dove si trova ricoverato per Covid-19, ha però avvertito che «i prossimi giorni saranno il vero test». Poi ha rassicurato: «Le terapie che sto assumendo e quelle che sono arrivate hanno del miracoloso».

«Non avevo scelta» che espormi al virus, ha detto Trump nel video diffuso su Twitter dall’ospedale militare Walter Reed dove si trova ricoverato. Il presidente Usa si è rifiutato di attenersi alle raccomandazioni di base sulla salute pubblica, compreso l’uso della mascherina. «Dovevo essere in prima linea.. Non posso stare rinchiuso in una stanza al piano di sopra e totalmente al sicuro. Come leader, hai il compito di affrontare i problemi», ha affermato.

Ma la strada non è tutta in discesa. Il medico della Casa Bianca, Sean Conley, ha affermato che il presidente Donald Trump ha fatto progressi sostanziali, è senza febbre e non ha bisogno di ossigeno. «Anche se non è ancora fuori pericolo - ha detto Conley - il team di medici che lo sta curando rimane cautamente ottimista».

Trump,nel videomessaggio pubblicato ieri sera su twitter, in cui appare vestito con un abito ma senza cravatta, ha detto che i prossimi giorni saranno il vero banco di prova, ma che già si sente meglio rispetto a prima. «Penso che tornerò presto, perché dobbiamo rendere l’America ancora grande», ha aggiunto il presidente Usa citando uno slogan della sua campagna elettorale.

