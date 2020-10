"Come sta davvero Donald Trump". Le rivelazioni della gola profonda, mazzata sulle presidenziali

03 ottobre 2020 a

Donald Trump "sta molto bene" dopo la notte trascorsa in ospedale per Covid-19: è "di buon umore", senza febbre e non ha difficoltà a respirare. A parlare, in assenza di un bollettino ufficiale, è il medico della Casa Bianca, Sean Conley che ha spiegato fuori dal Walter Reed Hospital, dove è ricoverato Trump: "Il battito cardiaco e la pressione sono nei parametri normali", aggiungendo che è stato ricoverato anche se non in gravi condizioni perché lui "è il presidente degli Stati Uniti".

Ma a un mese dal voto per le presidenziali che vedono The Donald in corsa per la riconferma contro il democratico Joe Biden c'è l'incognita sui tempi di recupero. Trump non sarebbe ancora su una chiara strada della ripresa dal Covid-19 e alcuni dei suoi indicatori vitali, nelle ultime 24 ore, sarebbero stati molto preoccupanti, ha rivelato una fonte anonima alla Reuters. Parole che sembrano contrastare con l’aggiornamento sulla situazione sanitaria del presidente. La fonte ha aggiunto che le prossime 48 ore saranno critiche per quanto riguarda la cura.

Conley nell'aggiornamento di oggi ha detto che "la prima settimana di Covid e, in particolare, i giorni da 7 a 10 sono quelli decisivi per definire il probabile percorso dell’infezione. Ma siamo estremamente felici dei progressi fatti dal presidente" e che il presidente ha avuto la febbre "ma da 24 ore non ce l’ha più".

Intanto il vicepresidente americano Mike Pence e la moglie Karen sono risultati negativi al test sul Coronavirus effettuato questa mattina. L’ufficio del vicepresidente ha reso noto che Pence si terrà in contatto telefonico con Trump oggi, esattamente come negli altri giorni.

A risultare positivo al test è invece l’ex governatore del New Jersey, Chris Christie. "Ho avuto conferma - ha scritto su Twitter - di essere positivo. Ringrazio tutti gli amici e colleghi che mi hanno chiesto come mi senta. Da oggi verrò seguito dai medici, vi terrò aggiornati", ha detto la "spalla" di Donald Trump nella preparazione al dibattito televisivo di martedì con il candidato democratico Joe Biden.

Intanto Trump ha ringraziato su Twitter tutto il personale dell'ospedale che lo ospita. "Grandi progressi sono stati fatti negli ultimi sei mesi nella lotta contro questa piaga", ha scritto il presidente.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

