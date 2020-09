Incappucciato e soffocato, afroamericano muore dopo l'arresto. Il video choc

03 settembre 2020 a

a

a

Nuovo video di un arresto della polizia concluso con la morte di un afroamericano e nuova ondata di proteste negli Stati Uniti. Un uomo di 30 anni con disturbi mentali è stato arrestato perché correva nudo in strada a Rochester, sobborgo alle porte di New York. L'uomo è morto asfissiato dopo che gli agenti che lo avevano fermato lo hanno ammanettato mettendogli poi un cappuccio e premendo il suo viso sull'asfalto per almeno due minuti. Daniel T. Prude, questo il suo nome, è morto sette giorni dopo in ospedale.

L'episodio risale al 30 marzo, ma solo ora la famiglia ha diffuso le immagini. Qui di seguito e a questo link il video diffuso dai media Usa (ATTENZIONE Immagini che potrebbero urtare la vostra sensibilità).

Il video mostra l'uomo correre nudo, poi fermato dai poliziotti che lo fanno straiare a terra e lo ammanettano.- Gli agenti gli mettono sulla testa una "maschera antisputo", cappuccio usato per proteggere i poliziotti. L'uomo si lamenta e dice di non poter respirare, un agente sbatte la sua testa in terra e la tiene premuta sull'asfalto. Passa il tempo, l'uomo inizia a vomitare poi perde conoscenza e vengono chiamati i soccorsi.