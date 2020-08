Afroamericano ferito dalla polizia, è paralizzato dalla vita in giù. L'America si incendia

25 agosto 2020 a

Le proteste del movimento Black Lives Matter si sono riaccese negli Usa, dopo che un 29enne afroamericano è stato ferito a colpi d’arma da fuoco alla schiena da poliziotti bianchi in Wisconsin. E da Kenosha le proteste si sono allargate a Portland, New York e altre città. Nel frattempo, il padre di Jacob Blake ha fatto sapere al Chicago Sun-Times che il figlio è rimasto paralizzato dalla vita in giù a causa degli otto proiettili, non si sa ancora se in modo definitivo.

A soffiare sul fuoco delle proteste contro il razzismo sistemico e la brutalità della polizia è stato un video diffuso online, in cui si vedono gli istanti in cui gli agenti sparano a Blake. La polizia era intervenuta domenica, in pieno giorno, a causa di una lite domestica, che Blake avrebbe tentato di placare. Non si vedono i primi istanti, ma si vede l’ afroamericano che va verso la sua auto, dove si trovano i suoi tre bambini. Gli agenti lo seguono e, mentre è piegato verso l’auto e di schiena, uno di loro spara varie volte. L’autore del video ha raccontato di aver sentito gli agenti intimare di lasciar cadere un coltello, ma di non aver visto alcuna arma nelle mani di Blake. Un’indagine è in corso, mentre i poliziotti sono stati posti in congedo, come previsto di routine.